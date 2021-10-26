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В організмі Полякова виявлено ще одну небезпечну речовину

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 жовтня, 22:31
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У МВС зробили несподівану заяву – у крові депутата був не лише метадон
Поляков був накачаний небезпечною сумішшю. Колаж "Сьогодні"
Поляков був накачаний небезпечною сумішшю. Колаж "Сьогодні"

У крові померлого нардепа Антона Полякова виявлено димедрол, який працював як підсилювач для наркотику.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає Hromadske.

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За його словами, метою димедролу є посилення дії наркотичної речовини, а купити його в аптеці просто так не можна. Як відомо, раніше в його організмі було виявлено метадон. Він зазначив, що метадон із димедролом називають "вуличним метадоном".

"Тобто ми можемо з абсолютною впевненістю говорити, що це суміш, отримана десь в неофіційній аптечній мережі" , – заявив Єнін і додав, що правоохоронці поки що не можуть сказати, як димедрол потрапив до організму.

Заступник міністра підкреслив, що слідство не виключає жодної з версій смерті Полякова, хоча доказів його вбивства – поки що немає.

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Як розвивалися події

  • 12 жовтня у Чернігові депутата поховали. Туди приїхали політики, стався навіть скандал з Анною Скороход – колишньою співмешканкою Полякова.

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