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В организме Полякова обнаружено еще одно опасное вещество

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 октября, 22:31
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В МВД сделали неожиданное заявление – в крови депутата был не только метадон
Поляков был накачан опасной смесью. Коллаж "Сегодня"
Поляков был накачан опасной смесью. Коллаж "Сегодня"

В крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружен димедрол, который работал как усилитель для наркотика.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Hromadske.

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По его словам, целью димедрола является усиление действия наркотического вещества, а купить его в аптеке просто так нельзя. Как известно, ранее в его организме был обнаружен метадон. Он отметил, что метадон с димедролом называют "уличным метадоном".

"То есть, мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", – заявил Енин и добавил, что правоохранители пока не могут сказать, как димедрол попал в организм.

Замминистра подчеркнул, что следствие не исключает ни одну из версий смерти Полякова, хотя доказательств его убийства – пока нет.

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Как развивались события

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже "скорая".
  • 13 октября в интернете появилось видео последних минут жизни народного депутата Полякова. Мужчину не удалось реанимировать.
  • Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Анна Скороход также уже дала показания.
  • Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

  • 12 октября в Чернигове депутата похоронили. Туда приехали политики, случился даже скандал с Анной Скороход – бывшей сожительницей Полякова.

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