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В ЄС ми поки не потрапимо: Кулеба пояснив, що робити Україні

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
30 вересня, 14:41
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Мало того, що Євросоюз переживає непрості часи, так і Україну не поспішають туди запрошувати
Кулеба натякнув, що в ЄС Україну найближчим часом не вступить. Колаж "Сьогодні"
Кулеба натякнув, що в ЄС Україну найближчим часом не вступить. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба натякнув, що у найближчій перспективі Україні не варто розраховувати на членство в Європейському Союзі. При цьому зазначив, що необхідно працювати над більш реальними проектами з ЄС. Про це він сказав на брифінгу.

Він закликав українців реально дивитися на речі.

"ЄС переживає непрості часи. Як писав класик, не той вже Миргород і річка Хорол не та, так і тут – не той вже Брюссель і річка Ельба не та. Багато є проблем, і ми бачимо, як важко дається євроінтеграція балканським країнам. Я вважаю, що ми повинні бути реалістичними ідеалістами. Вірити в краще – що отримаємо те, що хочемо – але реально зважувати можливості отримати це саме зараз. Йде переговорний процес", – сказав Кулеба.

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При цьому міністр зазначив, що зараз його найбільше у відносинах з ЄС цікавлять не довгострокові політичні цілі, а конкретні приземлені економічні результати, а саме: інтеграція України у внутрішній ринок ЄС, розвиток нашого секторального співробітництва, створення максимально комфортних умов для подорожей українців

"Ми повинні відкрити всі вікна у співпраці з ЄС раніше, ніж ЄС відкриє для нас двері", – підкреслив глава МЗС України.

Перспективи України все більш туманні?

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в найближчі десять років має стати членом Європейського Союзу. Ось тільки в Європі не всі з цим згодні.
  • Президент Естонії Керсті Кальюлайд у свою чергу заявляла, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства. За її словами, вступ до ЄС має на увазі велику кількість умов і, мовляв, Україна поки що не підходить під вимоги членства в ЄС.
  • А в рамках форуму YES Brainstorming у Києві Кальюлайд знову "відзначилася", сказавши, що Україна для вступу в ЄС має виконати всі т. зв. копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки що "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.
  • Експосол США в Україні Джон Гербст говорив, що Україна стане членом НАТО і ЄС через 15-20 років. При цьому він вважає, що реформи в Україні можна було б прискорити для євроінтеграції, якби був чіткий план від Євросоюзу і НАТО щодо членства України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі неприємних заяв естонського лідера назвав причину, чому Україну не беруть в ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки вимог реформ.

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