Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - Рома: онлайн ❓ Отставка Разумкова 🇩🇪 Германия после выборов ⚡ Газовый скандал с Венгрией
СЕГОДНЯ Власть События

В ЕС мы пока не попадем: Кулеба объяснил, что делать Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
30 сентября, 14:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мало того, что Евросоюз переживает непростые времена, так и Украину не спешат туда приглашать
Кулеба намекнул, что в ЕС Украины в ближайшее время не вступит. Коллаж "Сегодня"
Кулеба намекнул, что в ЕС Украины в ближайшее время не вступит. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул, что в ближайшей перспективе Украине не стоит рассчитывать на членство в Европейском Союзе. При этом отметил, что необходимо работать над более реальными проектами с ЕС. Об этом он сказал на брифинге.

Он призвал украинцев реально смотреть на вещи.

"ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь – не тот уже Брюссель и река Эльба не та. Много есть проблем, и мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами. Верить в лучшее – что получим то, что хотим, – но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас. Идет переговорный процесс", – сказал Кулеба.

Реклама

При этом министр отметил, что сейчас его больше всего в отношениях с ЕС интересуют не долгосрочные политические цели, а конкретные приземленные экономические результаты, а именно: интеграция Украины во внутренний рынок ЕС, развитие нашего секторального сотрудничества, создание максимально комфортных условий для путешествий украинцев.

"Мы должны открыть все окна в сотрудничестве с ЕС прежде, чем ЕС откроет для нас двери", – подчеркнул глава МИД Украины.

Перспективы Украины все более туманны?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в ближайшие десять лет должна стать членом Европейского Союза. Вот только в Европе не все с этим согласны.
  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в свою очередь заявляла, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству. По ее словам, вступление в ЕС подразумевает большое количество условий и, мол, Украина пока не подходит под требования членства в ЕС.
  • А в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд снова "отметилась", сказав, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.
  • Экс-посол США в Украине Джон Хербст говорил, что Украина станет членом НАТО и ЕС через 15-20 лет. При этом он считает, что реформы в Украине можно было бы ускорить для евроинтеграции, если бы был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства Украины.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честном разговору, а не только требованиям реформ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.58

Евро (€)

30.98

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

52 954

заболело за неделю в Украине

+36%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять