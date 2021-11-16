У Брюсселі запропонували нові санкції для Путіна

У Європарламенті закликають запровадити нові санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його ближнього оточення. Про це в ефірі Україна 24 " розповів автор доповіді про подальшу політику ЄС, литовський депутат Андрюс Кубілюс
Він упевнений, що лише суворими методами можна буде змусити Москву поважати демократію у світі, а також суверенітет України.
"Європа має критично ставитися до політики Кремля. Путін веде агресивну політику не лише проти України, Євросоюзу, а також проти своїх громадян. Ми бачимо величезний тиск на демократичну опозицію в Росії. Необхідно говорити про нові санкції проти російського лідера, а також людей, наближених до президента", – сказав він.
Санкції проти Росії
- У липні ЄС схвалив продовження економічних санкцій проти Росії за окупацію українського Криму. А наприкінці червня лідери країн ЄС підтвердили готовність запроваджувати санкції проти Росії щоразу, коли в цьому буде потреба.
- За підсумками євросаміту, що відбувся 25 червня, лідери ЄС закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність забезпечення повного виконання Мінських угод.
- Також ми писали, що на саміті відхилили ідею Франції та Німеччини провести саміт ЄС – Росія із прямими переговорами керівництва Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним. Проти цієї ініціативи також виступала Україна.
- У листопаді президент України Володимир Зеленський підписав чотири укази, які вводять у дію новий санкційний пакет стосовно Росії.
Перші обмежувальні заходи були запроваджені Україною у 2015 році, тоді у списку опинилися 388 фізичних осіб та 105 юрособ. Пізніше список санкцій неодноразово поповнювався.