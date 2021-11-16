У Брюсселі запропонували нові санкції для Путіна

Введення нових санкцій має змусити Москву поважати демократію інших країн

Швейцарія приєдналася до антиросійських санкцій. Фото: gettyimages / Фото: Колаж: Сьогодні

У Європарламенті закликають запровадити нові санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його ближнього оточення. Про це в ефірі Україна 24 " розповів автор доповіді про подальшу політику ЄС, литовський депутат Андрюс Кубілюс

Він упевнений, що лише суворими методами можна буде змусити Москву поважати демократію у світі, а також суверенітет України.

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"Європа має критично ставитися до політики Кремля. Путін веде агресивну політику не лише проти України, Євросоюзу, а також проти своїх громадян. Ми бачимо величезний тиск на демократичну опозицію в Росії. Необхідно говорити про нові санкції проти російського лідера, а також людей, наближених до президента", – сказав він.

Санкції проти Росії

У липні ЄС схвалив продовження економічних санкцій проти Росії за окупацію українського Криму. А наприкінці червня лідери країн ЄС підтвердили готовність запроваджувати санкції проти Росії щоразу, коли в цьому буде потреба.

За підсумками євросаміту, що відбувся 25 червня, лідери ЄС закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність забезпечення повного виконання Мінських угод.

забезпечення повного виконання Мінських угод. Також ми писали, що на саміті відхилили ідею Франції та Німеччини провести саміт ЄС – Росія із прямими переговорами керівництва Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним. Проти цієї ініціативи також виступала Україна.

провести саміт ЄС – Росія із прямими переговорами керівництва Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним. Проти цієї ініціативи також виступала Україна. У листопаді президент України Володимир Зеленський підписав чотири укази, які вводять у дію новий санкційний пакет стосовно Росії.

Перші обмежувальні заходи були запроваджені Україною у 2015 році, тоді у списку опинилися 388 фізичних осіб та 105 юрособ. Пізніше список санкцій неодноразово поповнювався.