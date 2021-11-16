В Брюсселе предложили новые санкции для Путина

В Европарламенте призывают внедрить новые санкции против президента России Владимира Путина и его ближнего окружения. Об этом в эфире "Украина 24" рассказал автор доклада о дальнейшей политике ЕС, литовский депутат Андрюс Кубилюс
Он уверен, что только суровыми методами можно будет заставить Москву уважать демократию в мире, а также, суверенитет Украины.
"Европа должна критически относится к политике Кремля. Путин ведет агрессивную политику не только против Украины, Евросоюза, а также против своих же граждан. Мы видим огромное давление на демократическую оппозицию в России. Необходимо говорить о новых санкциях против российского лидера, а также людей, приближенных к президенту", – сказал он.
Санкции против России
- В июле ЕС одобрил продление экономических санкций против России за оккупацию украинского Крыма. А в конце июня лидеры стран ЕС подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом будет необходимость.
- По итогам евросаммита, который прошел 25 июня, лидеры ЕС призвали Россию целиком взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений.
- Также мы писали, что на саммите отклонили идею Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия с прямыми переговорами руководства Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Против этой инициативы также выступала Украина.
- В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которые вводят в действие новый санкционный пакет в отношении России.
Первые ограничительные меры были введены Украиной в 2015 году, тогда в списке оказались 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся.