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В Брюсселе предложили новые санкции для Путина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
16 ноября, 19:04
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Введение новых санкций должно заставить Москву уважать демократию других стран
Введение санкций инициирует литовский депутат
Введение санкций инициирует литовский депутат / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европарламенте призывают внедрить новые санкции против президента России Владимира Путина и его ближнего окружения. Об этом в эфире "Украина 24" рассказал автор доклада о дальнейшей политике ЕС, литовский депутат Андрюс Кубилюс

Он уверен, что только суровыми методами можно будет заставить Москву уважать демократию в мире, а также, суверенитет Украины.

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"Европа должна критически относится к политике Кремля. Путин ведет агрессивную политику не только против Украины, Евросоюза, а также против своих же граждан. Мы видим огромное давление на демократическую оппозицию в России. Необходимо говорить о новых санкциях против российского лидера, а также людей, приближенных к президенту", – сказал он.

Санкции против России

  • В июле ЕС одобрил продление экономических санкций против России за оккупацию украинского Крыма. А в конце июня лидеры стран ЕС подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом будет необходимость.
  • По итогам евросаммита, который прошел 25 июня, лидеры ЕС призвали Россию целиком взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений.
  • Также мы писали, что на саммите отклонили идею Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия с прямыми переговорами руководства Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Против этой инициативы также выступала Украина.
  • В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которые вводят в действие новый санкционный пакет в отношении России.

Первые ограничительные меры были введены Украиной в 2015 году, тогда в списке оказались 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся.

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