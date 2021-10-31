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СЬОГОДНІ Влада Події

"Жах!" – посольство США згадало Росію на Хелловін

Наталія Магдик Наталія Магдик
31 жовтня, 12:54
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Посольство США привітало українців із Хеллоуїном
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Посольство США у Києві підготувало жартівливий ролик, у якому привітало українців із Хеллоуїном. Відео опубліковано на сторінці у Facebook.

"Звичайний день у посольстві США у Києві. Веселого Хеллоуїна", – підписали відео американські дипломати.

На початку відео чоловік у костюмі орла з американського герба заходить до будівлі посольства у Києві та вітається з колегами, які також одягнені у карнавальні "хеллоуїнські" костюми.

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Незабаром він підходить до одного з колег і передає папку з документами. На запитання: "Що це?" Головний персонаж відповідає, що це звіт про російську дезінформацію.

"Який жах!" — відповідає йому колега зі страшною маскою на обличчі та сокирою в руках.

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Сьогодні, 31 жовтня , настало свято нечистої сили – Хелловін-2021 . До того ж це ще й найдовший день на рік, бо цієї ночі ми перевели годинник на зимовий час , А значить на добу додалася зайва година. Отже, найстрашніше свято триватиме цілих 25 годин.

Сьогодні публікувало прикольні та страшні картинки, листівки та привітання до Хеллоуїна .

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