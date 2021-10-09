"Дуже розчаровані" – посольство США зробило різку заяву про українську реформу

США і ЄС намагаються підштовхнути процес обрання голови САП

Комісія вибрала двох кандидатів, але далі справа не йде/Колаж "Сьогодні"

Західні дипмісії висловили своє невдоволення затримкою в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), процес обрання якого затягнувся більш ніж на рік.

Про це йдеться в заяві, розміщеній в соцмережах на сторінках американської дипмісії в Україні.

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"ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні. Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами", – йдеться в заяві посольства США в Україні.

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