"Очень разочарованы" – посольство США сделало резкое заявление об украинской реформе

Западные дипмиссии выразили свое недовольство задержкой в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), процесс избрания которого затянулся более чем на год.
Об этом говорится в заявлении, размещенном в соцсетях на страницах американской дипмиссии в Украине.
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"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне. Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", – говорится в заявлении посольства США в Украине.
Ситуация с назначением
- Назначенный в 2015 году руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий был уволен генпрокурором Ириной Венедиктовой в августе 2020 года.
- Через месяц на обвинения в затягивании процесса избрания нового руководителя Офис президента Украины напомнил о скандале двухлетней давности вокруг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Отметили, что не стоит спешить с комиссией, поскольку тот же Холодницкий прошел жесткий конкурсный отбор на свою должность.
- Тогда Банковая призвала воздержаться от чрезмерных эмоций из-за назначения представителей Рады в комиссию по выбору главы САП.
- 20 января Комиссия по отбору председателя САП объявила о начале отбора кандидатов на занятие трех вакантных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре: руководителя САП, его заместителя и руководителя отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Конкурс застопорился, когда в заключительный этап отбора вышли детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.