"Ужас!" – посольство США упомянуло Россию на Хэллоуин

Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином

Посольство США в Киеве оригинально подготовилось к празднику / Фото: Коллаж: Сегодня

Посольство США в Киеве подготовило шуточный ролик, в котором поздравило украинцев с Хэллоуином. Видео опубликовано на странице в Facebook.

"Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина", — подписали видео американские дипломаты.

В начале видео мужчина в костюме орла с американского герба заходит в здание посольства в Киеве и здоровается с коллегами, которые также одеты в карнавальные "хэллоуинские" костюмы.

Реклама

Вскоре он подходит к одному из коллег и передает ему папку с документами. На вопрос: "Что это?" главный персонаж отвечает, что это отчет о российской дезинформации.

"Какой ужас!" — отвечает ему коллега со страшной маской на лице и топором в руках.

Реклама

Сегодня, 31 октября, наступил праздник нечистой силы – Хэллоуин-2021. Да к тому же это еще и самый длинный день в году, потому что этой ночью мы перевели часы на зимнее время, а значит в сутках добавился лишний час. Так что самый страшный праздник продлится целых 25 часов.

Сегодня публиковало прикольные и страшные картинки, открытки и поздравления к Хэллоуину.