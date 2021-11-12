"Ми готові!" – Монастирський вислав допомогу на кордон із Польщею

Україна готова надати допомогу Польщі у вирішенні міграційного конфлікту. Про це глава МВС України Денис Монастирський під час телефонної розмови домовився зі своїм польським колегою Маріушем Камінським. прес-служба МВС.
"Ми готові оперативно розглянути будь-який запит польської сторони щодо надання допомоги у вирішенні нинішньої ситуації", – сказав Монастирський.
За його словами, Україна підтримує Польщу у цей непростий час і сподівається, що їй вдасться мирним та цивілізованим способом дійти вирішення штучно інспірованої кризи.
Також він зазначив, що вже завтра розпочне роботу на ділянці українсько-польського кордону координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців.
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"Діяльність групи полягатиме в обміні оперативними та розвідувальними даними, а також досвідом реагування польських прикордонників, ознайомлення з тактикою дій мігрантів і сил, що їх координують", – сказав він.
Також політик додав, що в період міграційної кризи глави МВС України та Польщі щотижня проводитимуть наради у телефонному режимі.
Україна готується до міграційної загрози
- Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
- А в Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити в Україну. Секретар РНБО Олексій Данилов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
- Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данилов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але слід вжити превентивних заходів, щоб до цього не дійшло.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає жодного кризи з мігрантами Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.
- Міністр МВС Денис Монастирський зазначив, що Україна діятиме на своєму кордоні на зразок того, як це було у литовців та поляків, які першими зіткнулися з міграційним терором.
- Лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман вважає, що ситуація була прогнозованою , але чинна українська влада її "проспала", і тепер потрібно ухвалювати рішення, як зупинити цю штучну навалу.
- 12 листопада в інтернеті з'явилася мапа, як мігранти потраплять до Європи через Україну.