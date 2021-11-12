"Ми готові!" – Монастирський вислав допомогу на кордон із Польщею

Глави МВС України та Польщі провели телефонну розмову

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Україна готова надати допомогу Польщі у вирішенні міграційного конфлікту. Про це глава МВС України Денис Монастирський під час телефонної розмови домовився зі своїм польським колегою Маріушем Камінським. прес-служба МВС.

"Ми готові оперативно розглянути будь-який запит польської сторони щодо надання допомоги у вирішенні нинішньої ситуації", – сказав Монастирський.

За його словами, Україна підтримує Польщу у цей непростий час і сподівається, що їй вдасться мирним та цивілізованим способом дійти вирішення штучно інспірованої кризи.

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Також він зазначив, що вже завтра розпочне роботу на ділянці українсько-польського кордону координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців.

"Діяльність групи полягатиме в обміні оперативними та розвідувальними даними, а також досвідом реагування польських прикордонників, ознайомлення з тактикою дій мігрантів і сил, що їх координують", – сказав він.

Також політик додав, що в період міграційної кризи глави МВС України та Польщі щотижня проводитимуть наради у телефонному режимі.

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