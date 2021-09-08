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Україна не буде основним союзником США поза НАТО – Рада провалила звернення

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
8 вересня, 14:17
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Напередодні українські дипломати відмовляли депутатів голосувати за проєкт постанови
Всього 24 депутати підтримали звернення до американців. Колаж "Сьогодні"
Всього 24 депутати підтримали звернення до американців. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада провалила звернення до Конгресу США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО. За проєкт постанови проголосували лише 24 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

У документі зазначається, що перебування України в "сірій зоні" міжнародної безпеки, порушення Росією норм міжнародного права загрожуватимуть кожному європейцеві, а з огляду на ядерний шантаж керівництва РФ – і всьому світу. Така загроза залишатиметься до моменту встановлення нових правил, посилених волею націй і урядів вільного світу.

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Також депутати нарікали і на погіршення ситуації з безпекою на Донбасі, де обстрілів стає все більше.

Автор документа пропонував поглибити двостороннє партнерство з США, надавши Україні статус основного союзника американців поза НАТО. У міжнародній політиці існує досвід такого партнерства. Цей статус наданий як державам, які перебувають в стані миру, таким, як Австралія, Нова Зеландія і Японія, так і державам, які перебувають під загрозою військових дій, як Південна Корея, Афганістан або Ізраїль.

Відзначимо, що напередодні посол України в США, віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр закордонних справ виступали проти такого звернення до американців, відзначаючи, що цей статус основного союзника надається країнам, які не можуть бути в НАТО – Україна до таких країн не належить. Плюс між країнами нещодавно і так було підписано велику угоду про військове співробітництво.

Що таке "основний союзник США поза НАТО"

  • Статус головного союзника США поза НАТО (Major Non-NATO Ally) вперше з'явився в законодавчому полі США у 1989 році. Спочатку передбачалося, що з окремими країнами, які мають стратегічне значення, Вашингтон може укладати договори про спільні військові розробки і дослідження.
  • Пізніше закону значно поширив дію – статус давав змогу його власникам не тільки брати участь у спільних з американцями науково-дослідних і дослідно-конструкторських проєктах, а й отримувати для цього матеріали й обладнання в кредит, а також фінансування від США для закупівлі або оренди оборонного обладнання.
  • Нині 17 країн позначені як основні союзники поза НАТО: Афганістан, Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Південна Корея, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Таїланд і Туніс.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні голосування глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснював, чому "слуги" не підтримують це звернення до США.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, які переваги може отримати Україна у цьому статусі.

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