Україні краще не просити статус союзника США? Маркарова звернулася до Ради

Український посол нагадала про високий статус співпраці з НАТО і про важливу угоду з американцями

Оксана Маркарова застерегла депутатів. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Посол України в США Оксана Маркарова закликала народних депутатів задуматися, перш ніж голосувати за проєкт постанови про зверненні парламенту до конгресу США про надання Україні статусу основного союзника американців поза НАТО.

Про це він написала у Facebook.

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Вона звернула увагу депутатів на такі моменти:

Україна визначилася, що наша мета – членство в НАТО і це записано в Конституції.

Україна має статус EOP з НАТО, який дає нам великі можливості як посиленого співробітництва з НАТО, так і поліпшення нашої інтероперабільності та розвитку спроможностей.

США стратегічний партнер, який не тільки активно надає кошти і зброю, включаючи летальну. Але і на днях була підписана сильна рамкова угода між Міноборони України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проєктів. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США – як членів НАТО, так й інших

MNNA – статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних або географічних причин вступити в НАТО: "Це точно не про нас".

"А підтримка Парламенту якраз дуже потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО", – додала Маркарова.

Що таке "основний союзник США поза НАТО"

Статус головного союзника США поза НАТО (Major Non-NATO Ally) вперше з'явився в законодавчому полі США у 1989 році. Спочатку він припускав, що з окремими країнами, що мають стратегічне значення, Вашингтон може укладати договори про спільні військові розробки і дослідження.

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Пізніше закон значно розширив дію – статус давав можливість його власникам не тільки брати участь у спільних з американцями науково-дослідних і дослідно-конструкторських проєктах, а й отримувати для цього матеріали і обладнання в кредит, а також фінансування від США для купівлі або оренди оборонного устаткування.

В даний час 17 країн позначені як основні союзники поза НАТО: Афганістан, Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Південна Корея, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Таїланд і Туніс.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, які переваги може отримати Україна у цьому статусі.

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Хоча раніше експерти розповідали, що статус особливого союзника США мало що дасть Україні.