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Украине лучше не просить статус союзника США? Маркарова обратилась к Раде

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 сентября, 17:55
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Украинский посол напомнила о высоком статусе сотрудничества с НАТО и про важное соглашение с американцами
Оксана Маркарова предостерегла депутатов. Фото: facebook.com/oksana.markarova
Оксана Маркарова предостерегла депутатов. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Посол Украины в США Оксана Маркарова призвала народных депутатов задуматься, прежде чем голосовать за проект постановления об обращении парламента к конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника американцев вне НАТО.

Об этом он написала в Facebook.

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Она обратила внимание депутатов на такие моменты:

  • Украина определилась, что наша цель – членство в НАТО и это записано в Конституции.
  • Украина имеет статус EOP с НАТО, который дает нам большие возможности как усиленного сотрудничества с НАТО, так и улучшения нашей интероперабельности и развития способностей.
  • США стратегический партнер, который не только активно предоставляет средства и оружие, включая летальное. Но и на днях было подписано мощное рамочное соглашение между Минобороны Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства, которая является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США – как членов НАТО, так и других.
  • MNNA – статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО: "Это точно не про нас".

"Поддержка парламента как раз очень нужна в продвижении реформ и голосовании за законы, которые Украине нужно осуществить для активного продвижения вперед в НАТО", – добавила Маркарова.

Что такое "основной союзник США вне НАТО"

Статус главного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally) впервые появился в законодательном поле США в 1989 году. Изначально он предполагал, что с отдельными странами, имеющими стратегическое значение, Вашингтон может заключать договоры о совместных военных разработках и исследованиях.

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Позже закон значительно расширил действие – статус давал возможность его обладателям не только участвовать в совместных с американцами научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах, но и получать для этого материалы и оборудование в кредит, а также финансирование от США для покупки или аренды оборонного оборудования.

В настоящее время 17 стран обозначены как основные союзники вне НАТО: Афганистан, Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Южная Корея, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таиланд и Тунис.

Читайте подробнее в нашем материале, какие преимущества может получить Украина в этом статусе.

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Хотя ранее эксперты рассказывали, что статус особого союзника США мало что даст Украине.

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