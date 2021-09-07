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Рада проведе позачергове засідання через важливе звернення до США

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 вересня, 14:31
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Україна спробує отримати від американців особливий статус, від якого у Росії буде сильно пригоряти
Депутати попросять у США для України особливий статус. Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Депутати попросять у США для України особливий статус. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Завтра Верховна Рада о 14:00 проведе позачергове засідання, на якому розгляне лише одне питання – проєкт постанови про звернення парламенту до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника американців поза НАТО (MNNA)".

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Відповідне розпорядження видав голова ВР Дмитро Разумков, яке опублікував автор постанови нардеп Олексій Гончаренко.

У проекті звернення наголошується, що знаходження України в "сірій зоні" міжнародної безпеки, порушення Росією норм міжнародного права загрожуватимуть кожному європейцеві, а, з огляду на ядерний шантаж керівництва РФ – і всьому світу. Така загроза залишатиметься до моменту встановлення нових правил, посилених волею націй і урядів вільного світу.

Автор документа пропонує поглибити двостороннє партнерство між Україною і США. У міжнародній політиці існує досвід такого партнерства – основний союзник США поза НАТО. Цей статус наданий як державам, які знаходяться в стані миру, таким, як Австралія, Нова Зеландія і Японія, так і державам, які перебувають під загрозою військових дій, як Південна Корея, Афганістан або Ізраїль.

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Також останнім часом відзначається погіршення ситуації з безпекою на Донбасі.

"Верховна Рада України звертається до Конгресу США з проханням про забезпечення надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA)", – йдеться у документі.

Що таке "основний союзник США поза НАТО"

  • Статус головного союзника США поза НАТО (Major Non-NATO Ally) вперше з'явився в законодавчому полі США в 1989 році. Спочатку він припускав, що з окремими країнами, що мають стратегічне значення, Вашингтон може укладати договори про спільні військові розробки і дослідження.
  • Пізніше закон значно розширив дію – статус давав можливість його власникам не тільки брати участь у спільних з американцями науково-дослідних і дослідно-конструкторських проєктах, а й отримувати для цього матеріали і обладнання в кредит, а також фінансування від США для купівлі або оренди оборонного устаткування.
  • В даний час 17 країн позначені як основні союзники поза НАТО: Афганістан, Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Південна Корея, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Таїланд і Туніс.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, які переваги може отримати Україна в цьому статусі.

Хоча раніше експерти розповідали, що статус особливого союзника США мало що дасть Україні.

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