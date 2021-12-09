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Україна має право застосовувати Javelin – нова заява Пентагону

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
9 грудня, 11:21
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Американці відправлять в Україну нову партію боєприпасів та зброї
Джон Кірбі не бачить проблем із Javelin в Україні. Колаж "Сьогодні"
Джон Кірбі не бачить проблем із Javelin в Україні. Колаж "Сьогодні"

У США вважають, що Україна має право де і як завгодно використовувати протитанкові ракетні комплекси Javelin з метою самооборони.

Про це заявив на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

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Він повідомив, що цього тижня США відправлять в Україну останню частину пакету військової допомоги на 60 млн доларів. За його словами, до цієї партії увійде стрілецька зброя та боєприпаси. Представник Пентагону заявив, що вся військова допомога може використовуватися Україною на власний розсуд, але з метою самооборони.

"Ми очікуємо, що Javelin будуть використовуватися з метою самооборони. Немає жодних географічних обмежень на те, де вони можуть бути використані всередині України. Ми очікуємо, що їх використовуватимуть відповідально і з метою самооборони", – сказав Кірбі.

Україна вже стріляє "Джавелінами" на Донбасі?

  • У листопаді начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю західним ЗМІ, що Україна вперше застосувала Javelin на Донбасі. Пізніше голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін підтвердив цю інформацію та додав, що Україна повністю має право застосовувати це озброєння для свого захисту.
  • У Росії, звичайно, відреагували на це нервово. Міністр закордонних справ Сергій Лавров традиційно звинуватив Україну у спробі загострити ситуацію на Донеччині.
  • А напередодні військовий кореспондент Андрій Цаплієнко показав фото на підтвердження, що американські Javelin справді є на Донбасі.

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