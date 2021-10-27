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У Киви конфіскують 1,2 млн грн: несподіваний хід адвокатів і що вирішив суд

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
27 жовтня, 14:47
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ВАКС визнав необґрунтованість доходу скандального депутата від жомової ями
Кива "збідніє" на понад мільйон гривень. Колаж "Сьогодні"
Кива "збідніє" на понад мільйон гривень. Колаж "Сьогодні"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції про конфіскацію у народного депутата Іллі Киви 1,2 млн грн доходу з незаконної передачі в оренду жомової ями.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Під час судового засідання адвокати пішли на несподіваний крок. Вони намагалися довести, що це була не просто яма – під нею нібито знаходилися резервуари для нафтопродуктів і тому ціна оренди була дещо вищою.

Захист Киви просив відновити розслідування, дослідити проєкт нафтобази, допитати свідка та провести експертизу.

Незважаючи на доводи адвокатів, у договорі оренди жомової ями, який підписував Кива, немає жодних згадок про якісь підземні сховища чи резервуари, а орендар взагалі не займається переробкою нафтопродуктів.

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У результаті судді залишили апеляцію без задоволення та залишили чинним рішення першої інстанції. Україна отримає до бюджету ці гроші за допомогою інструменту конфіскації необґрунтованих активів.

А що там із ямою Киви?

  • У травні цього року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення з нардепа 1 мільйона 242 тисяч гривень, оскільки вважали, що він одержав ці гроші за незаконну передачу в оренду жомової ями.
  • Як ми писали раніше, джерелом доходів, яке може покривати витрати Киви на квартиру та охорону, у декларації за 2019 рік було зазначено жомову яму площею 400 кв. м. Такі ями використовують для відходів при виробництві цукру з буряка.
  • Через рік після здачі жомової ями в оренду Кива продав її, за скільки – невідомо. Покупцем стала фірма "Укрзв'язокмонтаж", у якій Кива колись був директором та головним бухгалтером. Кива, втім, заявив, що "нікому не продавав яму".
  • У серпні Вищий антикорупційний суд повністю задовольнив позовні вимоги САП та стягнув із народного депутата у дохід держави необґрунтований дохід 1,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, стосовно Киви відкрили ще одну кримінальну справу через стрілянину з автомата.

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