Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн 💡 Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Власть События

У Кивы конфискуют 1,2 млн грн: неожиданный ход адвокатов и что решил суд

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
27 октября, 14:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
ВАКС признал необоснованность дохода скандального депутата от жомовой ямы
Кива "обеднеет" на более чем миллион гривен. Коллаж "Сегодня"
Кива "обеднеет" на более чем миллион гривен. Коллаж "Сегодня"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции о конфискации у народного депутата Ильи Кивы 1,2 млн грн дохода от незаконной передачи в аренду жомовой ямы.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Реклама

Во время судебного заседания адвокаты пошли на неожиданный ход. Они пытались доказать, что это была не просто яма – под ней якобы находились резервуары для нефтепродуктов и поэтому цена аренды была несколько выше.

Защита Кивы просила возобновить расследование, исследовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу.

Несмотря на доводы адвокатов, в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов.

Реклама

В результате судьи оставили апелляцию без удовлетворения и оставили в силе решение первой инстанции. Украина получит в бюджет эти деньги с помощью инструмента конфискации необоснованных активов.

А что там с ямой Кивы?

  • В мае этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с нардепа 1 миллиона 242 тысяч гривен, поскольку считали, что он получил эти деньги за незаконную передачу в аренду жомовой ямы.
  • Как мы писали ранее, источником доходов, который может покрывать расходы Кивы на квартиру и охрану, в декларации за 2019 год была указана жомовая яма площадью 400 кв. м. Такие ямы используют для отходов при производстве сахара из свеклы.
  • Через год после сдачи жомовой ямы в аренду Кива продал ее, за сколько — неизвестно. Покупателем стала фирма "Укрсвязьмонтаж", в которой Кива когда-то был директором и главным бухгалтером. Кива, впрочем, заявил, что "никому не продавал яму".
  • В августе Высший антикоррупционный суд полностью удовлетворил исковые требования САП и взыскал с народного депутата в доход государства необоснованный доход 1,2 миллиона гривен.

Напомним, в отношении Кивы открыли еще одно уголовное дело из-за стрельбы из автомата.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3806

Евро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

146 548

заболело за неделю в Украине

+45%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять