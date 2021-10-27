У Кивы конфискуют 1,2 млн грн: неожиданный ход адвокатов и что решил суд

ВАКС признал необоснованность дохода скандального депутата от жомовой ямы

Кива "обеднеет" на более чем миллион гривен. Коллаж "Сегодня"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции о конфискации у народного депутата Ильи Кивы 1,2 млн грн дохода от незаконной передачи в аренду жомовой ямы.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Во время судебного заседания адвокаты пошли на неожиданный ход. Они пытались доказать, что это была не просто яма – под ней якобы находились резервуары для нефтепродуктов и поэтому цена аренды была несколько выше.

Защита Кивы просила возобновить расследование, исследовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу.

Несмотря на доводы адвокатов, в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов.

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В результате судьи оставили апелляцию без удовлетворения и оставили в силе решение первой инстанции. Украина получит в бюджет эти деньги с помощью инструмента конфискации необоснованных активов.

А что там с ямой Кивы?

В мае этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с нардепа 1 миллиона 242 тысяч гривен, поскольку считали, что он получил эти деньги за незаконную передачу в аренду жомовой ямы.

Как мы писали ранее, источником доходов, который может покрывать расходы Кивы на квартиру и охрану, в декларации за 2019 год была указана жомовая яма площадью 400 кв. м. Такие ямы используют для отходов при производстве сахара из свеклы.

Через год после сдачи жомовой ямы в аренду Кива продал ее, за сколько — неизвестно. Покупателем стала фирма "Укрсвязьмонтаж", в которой Кива когда-то был директором и главным бухгалтером. Кива, впрочем, заявил, что "никому не продавал яму".

В августе Высший антикоррупционный суд полностью удовлетворил исковые требования САП и взыскал с народного депутата в доход государства необоснованный доход 1,2 миллиона гривен.

Напомним, в отношении Кивы открыли еще одно уголовное дело из-за стрельбы из автомата.