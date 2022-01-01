"Таке, про що не можна говорити…": США серйозно озброять Україну у 2022 році

Україна цього року отримає від Сполучених Штатів Америки понад 300 мільйонів військової допомоги, зокрема протитанкові ракетні комплекси Javelin. Про це розповів Радіо Свобода посол України у США Оксана Маркарова.
За її словами, 300 млн. – це лише одна частина допомоги.
"Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет – на 2022 рік ця сума вже більша, тобто її збільшено до 300 мільйонів. І компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж збільшений. Це та сума, яка закладається на рік, і по якій наші оборонні відомства співпрацюють один з одним, визначають, що саме буде входити в цю частину", – сказала Маркарова.
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При цьому дипломат відкрила завісу "таємниці", що буде ще й інша частина допомоги, всіх подробиць якої вона не розповіла.
"Є друга частина допомоги. І це якраз ця допомога, по якій ми отримуємо тренінги спільні, озброєння, "Джавеліни"… Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати", – сказала посол.
Україні допоможуть у протистоянні з РФ
- Нещодавно Оксана Маркарова розповідала про три сценарії, як США стриматимуть Росію від нападу на Україну При цьому вона запевнила, що в рамках стримування про якийсь умовний "компроміс" не йдеться.
- Також посол зазначала, що Україна має план "Б" на випадок вторгнення РФ. За її словами, Україна та Захід працюють над двома варіантами стримування російської агресії.
- Тим часом, одна з країн НАТО – Естонія – має намір серйозно озброїти Україну: передати нам "Джавеліни" та артилерію.