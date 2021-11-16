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Свобода за 45 тисяч гривень. Суд виніс рішення щодо Тупицького

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
16 листопада, 16:11
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За версією слідства, Тупицький підкупив свідка і ввів в оману суд
Для Тупицького встановили залог. Фото: колаж "Сьогодні"
Для Тупицького встановили залог. Фото: колаж "Сьогодні"

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід відстороненому голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Йому призначили заставу у розмірі 45 тисяч гривень.

Про це повідомляють Українські новини.

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Відомо, що в понеділок, 15 листопада, суд провів підготовче засідання щодо обвинувального акта стосовно Тупицького у підкупі свідка та надання свідомо неправдивих свідчень.

Для Тупицького обрали запобіжний захід у вигляді застави, також його зобов'язали утриматися від спілкування з низкою свідків у справі. При цьому суд відмовив слідству у покладенні низки обов'язків, зокрема, у забороні відвідувати будівлю КС, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Розгляд справи було призначено на 1 грудня.

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Що відомо про справу Тупицького

  • Ексголову КСУ Тупицького звинувачують за ч.2 ст. 384 та ст. 386 КК України. За версією слідства, Тупицький намагався підкупити свідка у справі Зуївського енергомеханічного заводу – Владислава Дрегера. Сам Тупицький стверджує, що не має до цього жодного стосунку.
  • Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно Тупицького та головного бухгалтера КСУ Осницької за фактом втручання у роботу автоматизованої системи.
  • Президент наприкінці минулого року усунув Тупицького від виконання обов'язків голови КСУ, а у березні позбавив його статусу судді указом президента. Однак Тупицький заперечив це рішення у Верховному суді. Суд вже ухвалив рішення на його користь. Але його заперечує Офіс президента.

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