Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Босния - Украина: онлайн Босния - Украина: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Власть События

Свобода за 45 тысяч гривен. Суд вынес решение по Тупицкому

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
16 ноября, 16:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По версии следствия, Тупицкий подкупил свидетеля и ввел в заблуждение суд
Для Тупицкого установили залог. Фото: коллаж "Сегодня"
Для Тупицкого установили залог. Фото: коллаж "Сегодня"

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения отстраненному председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Ему назначили залог в размере 45 тысяч гривен.

Об этом сообщают Украинские новости.

Реклама

Известно, что в понедельник, 15 ноября, суд провел подготовительное заседание по обвинительному акту в отношении Тупицкого в подкупе свидетеля и даче заведомо неправдивых показаний.

Для Тупицкого избрали меру пресечения в виде залога, также его обязали воздержаться от общения с рядом свидетелей по делу. При этом, суд отказал следствию в возложении ряда обязанностей, в частности, в запрете посещать здание КС, сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет.

Рассмотрение дела по существу было назначено на 1 декабря.

Реклама

Что известно о деле Тупицкого

  • Экс-главу КСУ Тупицкого обвиняют по ч.2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины. По версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе – Владислава Дрегера. Сам Тупицкий утверждает, что не имеет к этому никакого отношения.
  • Также сообщалось, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого и главного бухгалтера КСУ Осницкой по факту вмешательства в работу автоматизированной системы.
  • Президент в конце прошлого года отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ, а в марте лишил его статуса судьи указом президента. Однако Тупицкий оспорил это решение в Верховном суде. Суд уже вынес решение в его пользу. Но его оспаривает Офис президента.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Скандал в зеленой энергетике – как из-за Кабмина и Ощадбанка Украина может потерять западных инвесторов Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Советская звезда, пожелания Путину и расстрел Бандеры: ТОП-5 зашкваров депутата Ильи Кивы Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

16 ноября 1991. Во Львове состоялась первая в Украине международная научная конференция, посвященная проблемам украинизации компьютеров...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.15

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

137 260

заболело за неделю в Украине

-10%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять