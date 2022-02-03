Стало відомо, чому депутата Кузьміних оголосили у розшук – ексклюзив від НАБУ

Слідству не повідомили важливих деталей

Сергій Кузьміних. Фото: колаж "Сьогодні"

Народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, який попався на хабарі, 3 лютого НАБУ оголосило у розшук. Як з’ясувалося, він проігнорував повістку про виклик на допит.

Про це повідомила керівник пресслужби відомства Маргарита Живага в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Відповідно до того, що він отримав статус підозрюваного, у нього відповідно до КПК є низка обов'язків, зокрема прибути до слідчого, прокурора чи суду на першу вимогу. Його належним чином поінформували, заздалегідь, про дати та час запланованих процесуальних дій, проте повістки про виклик нардеп проігнорував", – сказала вона.

Адвокати повідомили НАБУ, що нардеп нібито перебуває у лікарні, та цю інформацію не підтвердили у медзакладі.

"Ні нардеп, ні його захисниця відмовилися повідомити слідство про заклад охорони здоров'я, де він нібито перебуває, таким чином слідство було вимушене оголосити у розшук", – підсумувала Живага.

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Справа проти Кузьміних