Стало відомо, чому депутата Кузьміних оголосили у розшук – ексклюзив від НАБУ

Народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, який попався на хабарі, 3 лютого НАБУ оголосило у розшук. Як з’ясувалося, він проігнорував повістку про виклик на допит.
Про це повідомила керівник пресслужби відомства Маргарита Живага в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Відповідно до того, що він отримав статус підозрюваного, у нього відповідно до КПК є низка обов'язків, зокрема прибути до слідчого, прокурора чи суду на першу вимогу. Його належним чином поінформували, заздалегідь, про дати та час запланованих процесуальних дій, проте повістки про виклик нардеп проігнорував", – сказала вона.
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Адвокати повідомили НАБУ, що нардеп нібито перебуває у лікарні, та цю інформацію не підтвердили у медзакладі.
"Ні нардеп, ні його захисниця відмовилися повідомити слідство про заклад охорони здоров'я, де він нібито перебуває, таким чином слідство було вимушене оголосити у розшук", – підсумувала Живага.
Справа проти Кузьміних
- Нагадаємо, народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на хабарі у розмірі 558 тис. грн. За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, йдеться нібито про "відкат" 30% на закупівлю обладнання для лікарні.
- За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Кузьміних вчинив злочин, то "має понести відповідальність за законом".
- Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що відомо про "слугу народу" Кузьміних.