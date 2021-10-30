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СЬОГОДНІ Влада Події

Пора додому. США висилають 55 російських дипломатів – МЗС РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 жовтня, 11:41
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Гава МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Вашингтон "розкрутив спіраль конфронтації"
Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Фото: REUTERS/Anton Vaganov

США відправлять додому ще 55 російських дипломатів та адміністративно-технічних працівників у найближчі місяці. Таку заяву зробила глава Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Про це повідомляє МЗС РФ.

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Міністерство закордонних справ РФ опублікувало відповідь Захарової на питання журналістів про роботу дипломатичних представництв Росії і США. Згідно з цією інформацією, в Росії очікують, що в найближчі місяці США вишлють 55 співробітників російських дипломатичних представництв.

"У американців зараз працюють в Росії близько 130 осіб, тоді як в нашій місії у Вашингтоні та двох генконсульствах в Нью-Йорку і Х'юстоні – менш як 200. З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів і адміністративно-технічних працівників повинні покинути США в найближчі місяці (а це по суті означає висилку), обстановка на дипломатичному "фронті" тільки погіршиться", – заявила Захарова.

Вона звинуватила Вашингтон у тому, що той "розкрутив спіраль конфронтації, поставивши на потік – порушуючи Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року – таку деструктивну практику, як конфіскація російської дипвласності та масові висилання співробітників закордонних установ".

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За інформацією Захарової, з кінця 2016 року США "під різними приводами" вислали понад сотню російських співробітників та членів їхніх сімей.

Путін скорочує штат дипломатичної місії США у Москві

  • Посольство США у Росії може бути змушене звести свою роботу до виконання лише технічних функцій. Це пов'язано з тим, що Росія внесла обмеження щодо дипмісій.
  • Штат американського посольства в Москві скоротився з 1200 осіб на початку 2017 року до 120 зараз. У дипмісії не вистачає співробітників для виконання базових завдань, таких як відкриття та закриття воріт, забезпечення безпеки телефонних дзвінків або керування ліфтами.
  • Скорочення штату дипломатичної місії США в Москві пов'язане з указом президента РФ Володимира Путіна від 23 квітня, який забороняє зокрема наймати росіян і громадян третіх країн дипмісіям "недружніх" держав, до яких пізніше були віднесені США та Чехія.
  • У зв'язку з цією забороною посольство США оголосило, що практично перестане надавати консульські послуги, зокрема припинить видавати неімміграційні візи для недипломатів.
  • 2017 року Путін розпорядився, щоб американські дипломатичні місії в Росії скоротили кількість своїх співробітників на 755 осіб – у відповідь на санкції, введені через втручання Кремля в президентські вибори в США 2016 року.

Раніше ми повідомляли, що у Росії залишилися без віз у США. Держдепартамент відніс громадян Росії до категорії Homeless Nationalities (бездомні національності).

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