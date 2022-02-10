"Слуга народу" відреагувала на хабар Трубіцина – депутату готують покарання

Голова партії СН сподівається отримати справедливий вирок, хоч би яким він не був

Владислав Трубіцин. Фото: колаж "Сьогодні"

"Слуга народу" скликає позачергову конференцію Київської партійної організації для розгляду партійних санкцій щодо депутата Владислава Трубіцина, якого підозрюють у хабарництві

Таке розпорядження видала голова політичної сили Олена Шуляк.

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"Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від партії "Слуга Народу" Владислава Трубіцина, а також директора одного з комунальних підприємств. І це зайве підтвердження того факту, що у владі міста процвітає корупція, до якої причетні підлеглі міського голови. Ми чекаємо всебічного та ретельного розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами" , – заявила вона.

У партії сподіваються, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів, а відповідно і адвокатів дозволить отримати справедливий вирок – обвинувальний чи виправдувальний.

Олена Шуляк зазначила, що в "Слузі Народу" вважають, що політична відповідальність має бути набагато швидше за кримінальну чи адміністративну. Особливо за діяння, які можна вважати як корупційні.

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"Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою" , – підсумувала голова політичної сили.

Що відомо?

9 лютого детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрили голову однієї із постійних комісій Київради та ще п'ятьох осіб "на отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі в столиці".

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що спійманий на хабарі депутат – впливовий "слуга народу" Владислав Трубіцин, голова комісії Київради з підприємництва та благоустрою.

За словами журналіста, Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві, він пов'язаний із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Також нагадаємо, нещодавно депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ затримали на хабарі у розмірі 558 тис. грн.