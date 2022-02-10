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"Слуга народа" отреагировала на взятку Трубицына – депутату готовят наказание

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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10 февраля, 08:52
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Глава партии СН надеется получить справедливый приговор, каким бы он ни был
Владислав Трубицын. Фото: коллаж "Сегодня"
Владислав Трубицын. Фото: коллаж "Сегодня"

"Слуга народа" созывает внеочередную конференцию Киевской партийной организации для рассмотрения партийных санкций в отношении депутата Владислава Трубицына, которого подозревают во взяточничестве.

Такое распоряжение выдала глава политической силы Елена Шуляк.

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"Национальное антикоррупционное бюро сообщило об уличении в получении неправомерной выгоды депутата Киевского городского совета от партии "Слуга Народа" Владислава Трубицына, а также директора одного из коммунальных предприятий. И это лишнее подтверждение того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы. Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами", – заявила она.

В партии надеются, что профессиональная и беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей, а соответственно и адвокатов позволит получить справедливый приговор – обвинительный или оправдательный.

Елена Шуляк отметила, что в "Слуге Народа" считают, что политическая ответственность должна быть намного быстрее уголовной или административной. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные.

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"Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой", – подытожила глава политической силы.

Что известно?

  • 9 февраля детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили главу одной из постоянных комиссий Киевсовета и еще пяти человек "на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице".
  • Журналист Юрий Бутусов сообщил, что пойманный на взятке депутат – влиятельный "слуга народа" Владислав Трубицын, глава комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству.
  • По словам журналиста, Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве, он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Также напомним, недавно депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ задержали на взятке в размере 558 тыс. грн.

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