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"Скіфське золото" залишається у Нідерландах. Чому?

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 жовтня, 16:57
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Колекція ще якийсь час буде в архівах археологічного музею Алларда Пірсона в Амстердамі
Суд кілька років розглядав справу про "скіфське золото" / Колаж "Сьогодні"
Суд кілька років розглядав справу про "скіфське золото" / Колаж "Сьогодні"

Прес-секретар університету Амстердама Яша Ланге повідомив, що колекція із 565 музейних предметів під назвою "Скіфське золото" поки що залишиться в Нідерландах. Тут очікують, що на рішення амстердамського апеляційного суду, яке повертає Україні цю колекцію, може бути подана апеляція до Верховного суду Нідерландів.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Суди

Апеляційний суд Амстердаму у вівторок, 26 жовтня, ухвалив, що археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі має повернути "скіфське золото" не владі окупованого Криму, а Україні. Музей Алларда Пірсона організаційно належить університету Амстердама.

"На рішення Апеляційного суду, можливо, буде подано апеляцію до Верховного суду. Отже, експонати надійно зберігатимуться в Нідерландах до винесення остаточних рішень", – повідомив Яша Ланге.

Історія колекції

  • За півроку до анексії Криму Росією чотири кримські музеї – Керченський історико-культурний заповідник, Центральний музей Тавриди, Бахчисарайський історико-культурний заповідник та "Херсонес Таврійський" – направили до Бонну, а потім до Амстердама виставку "Крим – золотий острів у Чорному морі".
  • Колекція налічує за різними даними від 300 до 2000 предметів.
  • У серпні 2014 року музей у Нідерландах вирішив не передавати експонати ні в Україну, ні до захопленого Росією Криму до рішення компетентного судді чи угоди між сторонами.
  • Влітку 2015 року Міністерство юстиції України підготувало позов в Окружній суд Амстердаму у справі про "скіфське золото".
  • Окружний суд Амстердаму у грудні 2016 року ухвалив, що "скіфське золото" належить Україні та має бути передано до Києва.
  • Російська влада від імені музеїв Криму в січні 2017 року подала апеляційну скаргу.
  • У березні 2019 року розпочалися слухання з цього питання в Апеляційному суді Амстердама, винесення остаточного рішення кілька разів переносилося.
  • Самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов на нинішнє рішення суду заявив, що Київ "отримає дірку від бублика", а не колекцію

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