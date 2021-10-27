"Скифское золото" остается в Нидерландах. Почему?

Пресс-секретарь университета Амстердама Яша Ланге сообщил, что коллекция из 565 музейных предметов под названием "Скифское золото" пока останется в Нидерландах. Здесь ожидают, что на решение амстердамского апелляционного суда, который вернул Украине данную коллекцию, может быть подана апелляция в Верховный суд Нидерландов.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Суды
Апелляционный суд Амстердама во вторник, 26 октября, постановил, что археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен вернуть "скифское золото" не властям оккупированного Крыма, а Украине. Музей Алларда Пирсона организационно относится к университету Амстердама.
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"На решение Апелляционного суда, возможно, будет подана апелляция в Верховный суд. Следовательно, экспонаты будут надежно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений", – сообщил Яша Ланге.
История коллекции
- За полгода до аннексии Крыма Россией четыре крымских музея – Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" – направили в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым – золотой остров в Черном море".
- Коллекция насчитывает по разным данным от 300 до 2000 предметов.
- В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни в Украину, ни в захваченный Россией Крым до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
- Летом 2015 года Министерство юстиции Украины подготовило иск в Окружной суд Амстердама по делу о "скифском золоте".
- Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев.
- Российские власти от имени музеев Крыма в январе 2017 года подали апелляционную жалобу.
- В марте 2019 года начались слушания по данному вопросу в Апелляционном суде Амстердама, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.
- Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов на нынешнее решение суда заявил, что Киев "получит дырку от бублика", а не коллекцию.