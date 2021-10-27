"Скифское золото" остается в Нидерландах. Почему?

Коллекция еще какое-то время будет в архивах археологического музея Алларда Пирсона в Амстердаме

Суд несколько лет рассматривал дело о "скифском золоте" / Коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь университета Амстердама Яша Ланге сообщил, что коллекция из 565 музейных предметов под названием "Скифское золото" пока останется в Нидерландах. Здесь ожидают, что на решение амстердамского апелляционного суда, который вернул Украине данную коллекцию, может быть подана апелляция в Верховный суд Нидерландов.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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Суды

Апелляционный суд Амстердама во вторник, 26 октября, постановил, что археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен вернуть "скифское золото" не властям оккупированного Крыма, а Украине. Музей Алларда Пирсона организационно относится к университету Амстердама.

"На решение Апелляционного суда, возможно, будет подана апелляция в Верховный суд. Следовательно, экспонаты будут надежно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений", – сообщил Яша Ланге.

История коллекции