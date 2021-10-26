"Нічого обіцяти не можемо" – у Криму занервували після повернення "скіфського золота"

Твітт Зеленського змусив нервувати Аксьонова

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов відреагував на твіт президента України Володимира Зеленського про те, що після повернення скіфського золота Україна поверне Крим. Відеокоментар він записав у своєму Telegram-каналі .

Аксьонов згадав так званий референдум, де більшість кримчан нібито проголосували за входження Криму до складу Росії, а також слова президента РФ про те, що півострів відтепер належить РФ.

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"Крим – російський назавжди. Наш президент у цьому питанні крапку поставив. Однозначно свою волю висловили кримчани на референдумі в 2014 році. Тому Зеленському, окрім дірки від бублика, нічого обіцяти не можемо. Питання це закрите", – заявив Аксьонов.

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив, що колекція скіфського золота має бути передана Україні. Відповідне рішення оголосила головуючий суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен. За її словами, об'єкти, що оспорюються, є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.

Артефакти будуть у Нідерландах протягом трьох місяців, за цей період сторони можуть оскаржити це рішення у вищому суді. Після оскарження може пройти ще один рік, після чого Верховний суд ухвалить своє рішення.

Президент України привітав рішення суду наголосивши, що спочатку буде повернуто "скіфське золото", а потім і Крим.

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Що відомо про "скіфське золото"