Шарій після приїзду до Москви зізнався у коханні до Росії

Скандальний блогер та політик Анатолій Шарій, який знаходиться в розшуку , поділився у своєму Twitter враженнями від поїздки до Москви
За його словами, він, який прожив 10 років у ЄС, місто викликало здивування.
"Кілька "охерено". Охеренно чисто, охеренно зручно, охерено технологічно, охерений сервіс, охеренно дешево (знаю, всі кажуть, що дорого, але це ДУЖЕ дешево), охеренно смачно, офігительно красиво. Це "провінціал" з Брюсселя, Барси Парижа, який прожив у ЄС 10 років, каже", – написав він.
Далі по темі
Раніше ми писали про те, що Шарій разом із дружиною приїхав до Росії і насамперед показали фото з Червоної площі у Москві. А його дружина Ольга зробила фото на тлі Василя Блаженного храму на Червоній площі.
У чому звинувачують Шарія
- У лютому цього року Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Після цього він був оголошений у розшук. Читайте детальніше, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді .
- У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.
- А на початку вересня навіть з'явилися повідомлення у соцмережах, мовляв, розшукуваного Шарія бачили у Києві .
- У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.