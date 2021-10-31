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СЬОГОДНІ Влада Події

Шарій після приїзду до Москви зізнався у коханні до Росії

Наталія Магдик Наталія Магдик
31 жовтня, 11:58
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Блогер у захваті від Москви
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальний блогер та політик Анатолій Шарій, який знаходиться в розшуку , поділився у своєму Twitter враженнями від поїздки до Москви

За його словами, він, який прожив 10 років у ЄС, місто викликало здивування.

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"Кілька "охерено". Охеренно чисто, охеренно зручно, охерено технологічно, охерений сервіс, охеренно дешево (знаю, всі кажуть, що дорого, але це ДУЖЕ дешево), охеренно смачно, офігительно красиво. Це "провінціал" з Брюсселя, Барси Парижа, який прожив у ЄС 10 років, каже", – написав він.

Раніше ми писали про те, що Шарій разом із дружиною приїхав до Росії і насамперед показали фото з Червоної площі у Москві. А його дружина Ольга зробила фото на тлі Василя Блаженного храму на Червоній площі.

У чому звинувачують Шарія

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