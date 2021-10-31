Шарий после приезда в Москву признался в любви к России

Блогер в восторге от Москвы

Шарий поделился впечатлениями от поездки / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандальный блогер и политик Анатолий Шарий, который находится в розыске, поделился в своем Twitter впечатлениями от поездки в Москву.

По его словам, он, проживший 10 лет в ЕС город вызвал удивление.

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"Несколько "охеренно". Охеренно чисто, охеренно удобно, охеренно технологично, охеренный сервис, охеренно дешево (знаю, все говорят, что дорого, но это ОЧЕНЬ дешево), охеренно вкусно, офигительно красиво. Это "провинциал" из Брюсселя, Барсы и Парижа, проживший в ЕС 10 лет, говорит", – написал он.

Ранее мы писали о том, что Шарий вместе с супругой приехал в Россию и первым делом показали фото с Красной площади в Москве. А его жена Ольга сделала фото на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади.

В чем обвиняют Шария