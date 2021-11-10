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Літак Медведчука нікуди не подівся – РНБО запровадила нові санкції

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 листопада, 17:46
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Підсанкційні повітряні судна спробували переоформити на інші компанії, але махінацію розкрили
У Медведчука знову неприємності через санкції. Колаж "Сьогодні"
У Медведчука знову неприємності через санкції. Колаж "Сьогодні"

Рада національної безпеки та оборони на сьогоднішньому засіданні ввела санкції проти компаній, які володіють чи користуються літаками із "чорного списку", серед яких і повітряне судно нардепа Віктора Медведчука.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

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"Сьогодні було ухвалено рішення щодо трьох літаків – про накладення санкцій. Усі ті літаки, які вважають, що без дозволу десь пересуватимуться, вони переслідуватимуться і підлягатимуть санкціям. Літак Медведчука з першого дня санкцій знаходиться в аеропорту "Жуляни" ("Київ" імені Сікорського), і він нікуди жодного разу не вирушав", – сказав він.

У свою чергу голова СБУ Іван Баканов нагадав, що йдеться про п'ять літаків. Вони використовувалися однією молдавською компанією, яка, як виявилося, не зареєстрована як суб'єкт господарської діяльності у державних авіаційних органах Молдови та не отримала відповідних дозвільних документів. Це загалом унеможливлювало використання цих літаків цією компанією.

За його словами, на момент застосування санкцій один літак знаходився на території України, яким користувався Медведчук, та, станом на сьогодні, він також на нашій території.

"Що відбувалося далі. Власники цих літаків намагалися змінити юридичні компанії, які користуються чи володіють цими літаками. Промоніторивши цей процес, ми звернулися до РНБО, щоб запровадити нові санкції проти нових компаній, які використовують ті самі літаки. Нині відбувається зміна власників літаків, вони переоформлюються на американські компанії та один – на офшорну компанію", – розповів голова СБУ.

Літак Медведчука вже був під санкціями

  • У лютому цього року РНБО запровадила санкції проти нардепа Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та активів, якими вони володіють.
  • До "чорного списку" потрапили й компанії, на яких значаться літаки, які, порушуючи українське законодавство, здійснювали перельоти між Києвом і Москвою.
  • За кілька днів журналісти дізналися, що літаки встигли перегнати до Швейцарії. Вони вилетіли в період з 10 по 21 лютого до аеропорту поблизу містечка Сент-Галлен.

Також ми писали, що Данілов різко відповів Німеччині на пропозицію розмістити мігрантів в Україні.

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