Росія "ховає" Мінські угоди – Кулеба назвав головну мету

На тлі концентрації російських військ на східних кордонах України та в Криму відбувається цілеспрямований зрив мінських домовленостей із боку Москви.
На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Zeit.
Розв'язування рук
"Я думаю, Росія була б рада провалу угод, бо це розв'язало б їй руки і дало б велику свободу дій. Але ми не хочемо надавати їм таку розкіш", – заявив Кулеба німецьким журналістам.
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Він зазначив, що Росія постійно вимагає, щоб Україна не порушувала мінських домовленостей, проте насправді Росія робить все, щоб ці домовленості не було реалізовано. Міністр також зазначив, що "існує лише одна альтернатива дипломатії: війна. А Україна не прагне війни". Україні потрібна лише підтримка західних партнерів, включаючи озброєння.
"На жаль, деякі держави наслідують російський наратив про те, що Україну не потрібно озброювати, тому що це нібито може спонукати нас до військового удару" , – сказав міністр.
Ситуація
- У середині листопада президент Росії Володимир Путін, наприклад, заявив, що конфлікт на Донбасі далекий від вирішення, а також традіційно звинуватив Україну у невиконанні домовленостей.
- Зазначимо, що, посилаючись на мінські документи, Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрілянину і піти з Донбасу.
- На початку листопада на той час нардеп від "Слуги народу" та кандидат на посаду голови Мінреінтеграції Ірина Верещук заявила, що Мінські угоди не є дорожньою картою з деокупації та реінтеграції Донбасу.
- Тим часом із Донбасу надійшло нове повідомлення про загибель українського солдата – загинув 29-річний старший солдат Алхаслі Алі Наїб. У суботу смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693.