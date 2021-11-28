Россия "хоронит" Минские соглашения – Кулеба назвал главную цель

На фоне концентрации российских войск на восточных границах Украины и в Крыму происходит целенаправленный срыв минских договоренностей со стороны Москвы.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit.
Развязывание рук
"Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что это развязало бы ей руки и дало большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую роскошь", – заявил Кулеба немецким журналистам.
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Он отметил, что Россия постоянно требует, чтобы Украина не нарушала минские договоренности, однако на самом деле Россия делает все, чтобы эти договоренности не были реализованы. Министр также отметил, что "существует только одна альтернатива дипломатии: война. А Украина не стремится к войне". Украине необходима лишь поддержка западных партнеров, включая вооружение.
"К сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы может побуждать нас к военному удару", – сказал министр.
Ситуация
- В середине ноября президент России Владимир Путин, например, заявил, что конфликт на Донбассе далек от разрешения, а также традиционно обвинил Украину в невыполнении договоренностей.
- Отметим, что, ссылаясь на минские документы, Россия требует от Украины проведение выборов под дулами автоматов и особого статуса для ОРДЛО, но при этом сама не выполняет даже первых пунктов "Минска" – прекратить стрельбу и уйти с Донбасса.
- В начале ноября на то время нардеп от "Слуги народа" и кандидат на пост главы Минреинтеграции Ирина Верещук заявила, что Минские соглашения не являются дорожной картой по деоккупации и реинтеграции Донбасса.
- Тем временем с Донбасса пришло новое сообщении о гибели украинского солдата - погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб. В субботу смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693.