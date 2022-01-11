РФ нічого не світить з Україною: Кулеба спрогнозував підсумок переговорів із США

Москва вимагає від Заходу не пускати Україну в НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час переговорів у Женеві Росії дали зрозуміти, що вона не має права голосу щодо членства України в НАТО. Захід не погодиться на ультиматум Путіна. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Водночас він застеріг від передчасних висновків, оскільки попереду ще переговори з самим Альянсом та ОБСЄ.

Реклама

"Водночас загальна картина вже вимальовується. Російська Федерація ініціювала переговори про так звані гарантії безпеки, щоб максимально підвищити ставки, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги", – зазначив Кулеба.

Кулеба підкреслив цинізм цієї ситуації: РФ вимагає так званих гарантій безпеки, тоді як сама тримає свою армію біля нашого кордону, воює на Донбасі, утримує людей у заручниках, також РФ причетна до ситуації на кордонах Білорусі з Литвою та Польщею та до енергетичної кризи в Європі.

"Росія не має права голосу щодо членства України в НАТО. Це "червона" лінія, яку не перетне ні Україна, ні наші партнери. Колективний Захід не піде на надання Росії "юридичних гарантій" про нерозширення Альянсу на схід, оскільки це стало б "його стратегічною поразкою", – додав міністр.

Глава МЗС зазначив, що у Женеві Росії направили сигнал про те, що не буде жодних домовленостей щодо України без України.

Україна підготувалася до переговорів

Українська делегація напередодні діалогу РФ зі США "озброїла" інформацією країни-члени НАТО, а саме: 10 січня заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.

Реклама

Переговори США – Росія

У Женеві 10 січня відбулися двосторонні переговори між США та Росією. Москва зажадала від США юридичних гарантій того, що Україна та Грузія ніколи не увійдуть до НАТО. Це нібито є питанням "нацбезпеки" для Росії. Проте заступник держсекретаря США Венді Шерман наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому зачинити двері до Альянсу для будь-якої країни.

11 січня влада США заявила, що на даному етапі переговорів щодо НАТО у президента РФ Володимира Путіна є два шляхи для вирішення ситуації.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі поки не бачать суттєвого приводу для оптимізму після переговорів Росії та США щодо так званих гарантій безпеки.

Реклама

Станом на 12 січня заплановано переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтона та європейських країн призначена на 13 січня.