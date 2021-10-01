Разумков назвав причину своєї відсутності в Трускавці

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що його поїздка до Трускавця могла б змінити ставлення фракції "Слуга народу" до його можливої відставки.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.
Голова парламенту так і не дочекався запрошення на виїзне засідання фракції, але вважає, що міг би вплинути на ситуацію, якби він був там.
"Сьогодні немає керівництва фракції, я думаю, вони б точно змогли відповісти, чому мене, а якщо йдеться про моє питання, не змогли запросити до Трускавця. Я думаю, їм було б легше, і я міг би пояснити. Але, можливо, це якось змінило б розстановку сил і це внесло б корективи в їхні плани", – сказав Разумков.
Зазначимо, нещодавно голова фракції "СН" Давид Арахамія дуже просто пояснив, що Разумкова не запросили до Трускавця, тому що він не член фракції (спікер позафракційний депутат).
Відставка Разумкова
- Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера. Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
- Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
- На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
Нагадаємо, з'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів в шикарному готелі Rixos Prykarpattya. Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський.