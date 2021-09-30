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Примха Арахамії або бажання всіх "слуг"? Хто попросив відставку Разумкова

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
30 вересня, 13:10
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Глава фракції Слуга народу вже давно точить зуб на спікера Ради і навіть подав заяву на його звільнення
"Слуги народу" затіяли бунт проти колишнього соратника. Колаж "Сьогодні"
"Слуги народу" затіяли бунт проти колишнього соратника. Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не самовільно ініціював відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, а від імені всієї своєї фракції.

На фракції відставка не обговорювалася?

Прессекретарка "СН" Юлія Палійчук повідомила, що на засіданнях фракції "Слуги народу" тема відкликання з посади керівництва парламенту не піднімалася. Кадрові питання в Кабміні і Раді "слуги" обговорять на з'їзді в Трускавці.

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"Стосовно повідомлень у ЗМІ про направлення листа на ім‘я голови Верховної Ради з проханням дати доручення Апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи, повідомляємо, що це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець", – написала вона.

Довідка: згідно з Регламентом ВР, пропозиції про відкликання голови парламенту з посади можуть вноситися не менш як третиною народних депутати від конституційного складу Ради.

Зачинщик не тільки Арахамія

У свою чергу прессекретар голови парламенту Ольга Туній пояснила, що відставки Разумкова просять всі "слуги народу", а не особисто Арахамія.

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"У зв'язку із заявою речниці фракції "Слуга народу" інформуємо, що лист про відкликання голови парламенту був направлений головою депутатської фракції "Слуга народу" саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата", – заявила вона.

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

  • Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".
  • Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
  • Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.
  • Тепер дійшло до того, що Разумкова не запросили на з'їзд в Трускавець. Очікується, що там депутати обговорять і можливе звільнення спікера.

Як ми вже писали, в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.

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