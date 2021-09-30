Примха Арахамії або бажання всіх "слуг"? Хто попросив відставку Разумкова

Глава фракції Слуга народу вже давно точить зуб на спікера Ради і навіть подав заяву на його звільнення

"Слуги народу" затіяли бунт проти колишнього соратника. Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не самовільно ініціював відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, а від імені всієї своєї фракції.

На фракції відставка не обговорювалася?

Прессекретарка "СН" Юлія Палійчук повідомила, що на засіданнях фракції "Слуги народу" тема відкликання з посади керівництва парламенту не піднімалася. Кадрові питання в Кабміні і Раді "слуги" обговорять на з'їзді в Трускавці.

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"Стосовно повідомлень у ЗМІ про направлення листа на ім‘я голови Верховної Ради з проханням дати доручення Апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи, повідомляємо, що це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець", – написала вона.

Довідка: згідно з Регламентом ВР, пропозиції про відкликання голови парламенту з посади можуть вноситися не менш як третиною народних депутати від конституційного складу Ради.

Зачинщик не тільки Арахамія

У свою чергу прессекретар голови парламенту Ольга Туній пояснила, що відставки Разумкова просять всі "слуги народу", а не особисто Арахамія.

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"У зв'язку із заявою речниці фракції "Слуга народу" інформуємо, що лист про відкликання голови парламенту був направлений головою депутатської фракції "Слуга народу" саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата", – заявила вона.

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова не запросили на з'їзд в Трускавець. Очікується, що там депутати обговорять і можливе звільнення спікера.

Як ми вже писали, в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.