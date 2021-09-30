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Прихоть Арахамии или желание всех "слуг"? Кто попросил отставку Разумкова

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
30 сентября, 13:10
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Глава фракции Слуга народа уже давно точит зуб на спикера Рады и даже подал заявление на его увольнение
"Слуги народа" затеяли бунт против бывшего соратника. Коллаж "Сегодня"
"Слуги народа" затеяли бунт против бывшего соратника. Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не самовольно инициировал отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а от имени всей своей фракции.

На фракции отставка не обсуждалась?

Пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук сообщила, что на заседаниях фракции "Слуги народа" тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась. Кадровые вопросы в Кабмине и Раде "слуги" обсудят на съезде в Трускавце.

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"Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", – написала она.

Справка: согласно Регламенту ВР, предложения об отзыве главы парламента с должности могут вноситься не менее чем одной третью депутаты от конституционного состава Рады.

Зачинщик не только Арахамия

В свою очередь пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний объяснила, что отставки Разумкова просят все "слуги народа", а не лично Арахамия.

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"В связи с заявлением спикера фракции "Слуга народа" информируем, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата", – заявила она.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

  • Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".
  • Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
  • Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.
  • Теперь дошло до того, что Разумкова не пригласили на съезд в Трускавец. Ожидается, что там депутаты обсудят и возможное увольнение спикера.

Как мы уже писали, в Офисе президента поставили ультиматум Разумкову, чтобы он определился – спикер со своей партией или с олигархами.

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