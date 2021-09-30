Прихоть Арахамии или желание всех "слуг"? Кто попросил отставку Разумкова

Глава фракции Слуга народа уже давно точит зуб на спикера Рады и даже подал заявление на его увольнение

"Слуги народа" затеяли бунт против бывшего соратника. Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не самовольно инициировал отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а от имени всей своей фракции.

На фракции отставка не обсуждалась?

Пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук сообщила, что на заседаниях фракции "Слуги народа" тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась. Кадровые вопросы в Кабмине и Раде "слуги" обсудят на съезде в Трускавце.

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"Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", – написала она.

Справка: согласно Регламенту ВР, предложения об отзыве главы парламента с должности могут вноситься не менее чем одной третью депутаты от конституционного состава Рады.

Зачинщик не только Арахамия

В свою очередь пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний объяснила, что отставки Разумкова просят все "слуги народа", а не лично Арахамия.

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"В связи с заявлением спикера фракции "Слуга народа" информируем, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата", – заявила она.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

Теперь дошло до того, что Разумкова не пригласили на съезд в Трускавец. Ожидается, что там депутаты обсудят и возможное увольнение спикера.

Как мы уже писали, в Офисе президента поставили ультиматум Разумкову, чтобы он определился – спикер со своей партией или с олигархами.