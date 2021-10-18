"Подзвонив о п'ятій ранку і попросив привезти води". Друг Андрія Павлова про останні хвилини померлого

З'явилися нові подробиці смерті в Кривому Розі Андрія Павлова – молодшого брата мера міста Костянтина Павлова, який застрелився в серпні з невстановлених причин.
Друг померлого розповів поліції про останні хвилини життя 46-річного Андрія Павлова.
Версія друга
"Приблизно о 5:07 зателефонував Андрій Юрійович і запропонував не їхати на роботу. Він сказав, що поїдь в магазин, купи води і заїжджай до мене. Я заїхав в магазин, купив води. Зайшов до нього, а він каже: "Я себе погано почуваю, на роботу не поїду, відлежусь". Я кажу: "Добре, я тоді поїхав". Ще запропонував, якщо себе погано почуваєш – викликай "швидку". Він відповів: "Нічого не треба, я відлежусь, відчуваю себе нормально, просто такий стан". Я поїхав. Приїхав на роботу десь в годині 11-й. Думаю, подзвоню і дізнаюся, як він там. Подзвонив перший раз – він не взяв трубку. Буквально через кожні п'ять хвилин дзвоню – він не бере трубку. Потім через годину. Останній дзвінок я зробив о 15:40 – він трубку не брав. І я потім вже після роботи приїхав – виявив його в квартирі. Подзвонив в поліцію, викликав "швидку". Все, як годиться".
Як розвивалися події
- Нагадаємо, після обіду стало відомо, що в Кривому Розі помер молодший брата загиблого влітку мера міста Костянтина Павлова. Про це спочатку повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в МВС.
- Пізніше відомий блогер Олексій Таймурзін, написав, що Андрій Павлов страждав від алкоголізму і помер, судячи з усього, в результаті запою. "Сьогодні весь день йому було погано, чоловіка рвало. Все це підтверджує його друг. Ніякого криміналу. Розходимося", – написав Таймурзін на своєму телеграм-каналі.
- "За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", – сказано в офіційному повідомленні поліції.