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"Позвонил в пять утра и попросил привезти воды". Друг Андрея Павлова о последних минутах умершего

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 октября, 22:15
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Друг рассказал полиции, в каком состоянии он оставил Андрея за несколько часов до смерти
Поздно вечером приехали забирать Андрея Павлова / Фото "Сегодня" / Коллаж "Сегодня"
Поздно вечером приехали забирать Андрея Павлова / Фото "Сегодня" / Коллаж "Сегодня"

Появились новые подробности смерти в Кривом Роге Андрея Павлова – младшего брата застрелившегося в августе по неустановленным причинам мэра города Константина Павлова.

Друг умершего рассказал полиции о последних минутах жизни 46-летнего Андрея Павлова.

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"Примерно в 5:07 позвонил Андрей Юрьевич и предложил не ехать на работу. Он сказал, что поедь в магазин, купи воды и заезжай ко мне. Я заехал в магазин, купил воды. Зашел к нему, а он говорит: "Я себя плохо чувствую, на работу не поеду, отлежусь". Я говорю: "Хорошо, я тогда поехал". Еще предложил, если себя плохо чувствуешь – вызывай "скорую". Он ответил: "Ничего не надо, я отлежусь, чувствую себя нормально, просто такое состояние". Я уехал. Приехал на работу где-то в часов 11-ть. Думаю, позвоню и узнаю, как он там. Позвонил первый – он не взял трубку. Буквально через каждые пять минут звоню – он не берет трубку. Потом через час. Последний звонок я сделал в 15:40 – он трубку не брал. И я потом уже после работы приехал – обнаружил его в квартире. Позвонил в полицию, вызвал "скорую". Все, как положено".

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