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Потролив Росію і присоромив країни за розподіл вакцин – про що говорив Зеленський на Генасамблеї ООН

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 вересня, 07:21
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Президент України прокоментував пандемію коронавірусу, а також згадав про злочини Росії, окупацію українського півострова і війну на Донбасі
Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
Зеленський виступив на Генасамблеї ООН / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. У своїй промові він згадав пандемію коронавірусу, напад на авто його помічника Сергія Шефіра і злочини Путіна.

Сайт "Сьогодні" зібрав, про що говорив президент.

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Ціна реформ в Україні

Зеленський з трибуни Генасамблеї ООН розповів про напад на свого першого помічника Сергія Шефіра, назвавши це ціною змін в державі і реформ.

"Кожна ніч перед Генасамблеєю ООН – безсонна ніч. (...) Третя година ночі. Десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснено замах. 12 пострілів. Три влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", – сказав Зеленський.

Потролив Росію

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Президент порадив "комусь", натякаючи на Росію, не залишати зал під час розмов про агресію і окупацію, а залишити територію України.

"Я вдячний усім державам (...), які можуть називати речі своїми іменами: окупацію називати окупацією, а агресію називати агресією, не боячись, що хтось показово покине цю залу. Не треба цього роботи, це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони", – сказав він.

"Грали в рівність" – Зеленський про вакцини і ООН

Глава країни порівняв розподіл вакцин проти коронавірусу в світі з розподілом рятувальних шлюпок і назвав ліки засобом для дискримінації.

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"Ми грали у рівність, ми грали у єдність, де одна справа – ділити спільні цілі, інша – спільно ділити вакцини. Вакцини, що дають життя. Виявилося, що в статтях про рівність, як у рекламі, є зірочки й напис дрібним шрифтом: "Всі ми люди, всі ми – в одному човні, але рятувальні шлюпки спочатку отримають пасажири 1-го класу", - уточнив Зеленський.

Засідання ООН потрібно перенести до "гарячих точок"

Глава держави запропонував проводити засідання ООН поблизу "гарячих точок". Тоді, вважає президент, ООН зможе на власні очі побачити глобальні проблеми, які є у світі.

"Може нам треба зустрічатися там, де можна почути і побачити ці глобальні проблеми. У світі тисячі "гарячих точок". Україна готова брати участь в засіданнях ООН поряд з будь-якою з них", – заявив Зеленський.

Місце зародження ООН окуповано постійним її членом

Зеленський нагадав, що місце, де зароджувалася ідея ООН – Ялта, – окуповано постійним членом Ради безпеки ООН. Однак Крим вимагає уваги ООН ще й в контексті захисту довкілля, оскільки з природи Криму зробили військову базу – "замість фауни і флори там флот і солдати".

Число жертв на Донбасі зростає – час прокидатися

Глава держави зазначив, що після його виступу на Генасамблеї ООН у 2019 році число жертв війни на Донбасі знову зросло. Це, за його словами, "ціна свободи і ціна незалежності".

"Пора прокидатися. Чесно, Україна не засинала. Це складно зробити під звуки вибухів і пострілів, які лунають на окупованому Донбасі", – сказав Зеленський.

Російські вибори на Донбасі – виклик для ООН

Зеленський закликав ООН відреагувати на роздачу російських паспортів на окупованих територіях України, а також проведення в ОРДЛО і Криму виборів до Держдуми РФ.

"Що це, як не доказ безкарності і зневаги до міжнародного права? Якщо ООН на це не відреагує дієво, то що це, як не доказ, що оживляти ООН пізно? Але я вірю, що не пізно, і ООН повинна підтримати тих, хто хоче змінити світ на краще", – підкреслив він.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН у 2020-му

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