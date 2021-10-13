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Посол Швеції: "Простіше зміцнити наявні інститути, ніж створювати конкретний закон про олігархів"

Дар'я Сметанко Дар'я Сметанко кореспондентка
13 жовтня, 20:03
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Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг розповів, чи загрожує нам втрата безвізу і коли вступимо в ЄС
Посол Швеції вважає, що Україні необхідно продовжувати реформи / Колаж "Сьогодні"
Посол Швеції вважає, що Україні необхідно продовжувати реформи / Колаж "Сьогодні"

Швеція активно підтримує безвізовий режим з Україною, а також вважає, що Україні необхідно доопрацювати антикорупційну систему, зміцнити наявні антикорупційні інститути, ніж впроваджувати закон про олігархів .

Про це розповів телеканалу "Україна" посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.

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Закон про олігархів

"Надзвичайно важливо, якби Україна завершила реформи в галузі верховенства права. Також, думаю, варто доопрацювати антикорупційну систему. І я думаю, що в Україні є такі інституції, які заслуговують на впливовість, так як і – антимонопольний комітет. І звичайно, ми знаємо, що в Раді дискутують щодо закону про ЗМІ. Тож, якщо ви запитаєте мене, я думаю – простіше зміцнити вже існуючі інституції, а не створювати конкретний закон про олігархів. Але, все ж важливо створити рівні умови як для економіки в цілому, так і, зокрема, у медіа -індустрії. Це Швеція дуже підтримує", – заявив Тобіас Тиберг.

На питання, чи потрібно враховувати думку Венеціанської комісії, дипломат відповів: "Закон, як я розумію, був проголосований. Існує запит, направили до Венеціанської комісії, наскільки я зрозумів з коментаря до закону. Думаю, було б дуже корисно врахувати думку Венеціанської комісії".

Питання ЗМІ

- Чи існує в Швеції списки громадян, яким держава обмежила права на участь у політичному житті або на володіння ЗМІ?

- Ваше питання – є в Швеції список людей, які не можуть володіти медіа? Ні, мені невідомо.

- Через останні події з побиття журналістів проекту "Радіо Свобода" в Україні знову заговорили про проблеми зі свободою слова...

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- Насильство проти журналістів надзвичайно важлива проблема. Україна має плюралізм у медіа. В Україні є свобода ЗМІ, але насильство проти журналістів, на жаль, явище повторюване. І я думаю, остання подія, про яку ви згадуєте, на жаль, ще один приклад цього. Я радий чути, що українська влада розслідує цю події, і сподіваюся – це дасть результат. Але згоден з вами – насильство проти журналістів – абсолютно неприйнятне. Я підтримую будь-які кроки, які вживає українська влада, щоб вирішити це питання.

Вступ до ЄС

- 12 жовтень пройшов саміт Україна-ЄС. Як ви вважаєте, коли Україна може розраховувати на вступ до ЄС і що нам потрібно зробити, щоб таки стати членом ЄС?

- Швеція підтримує політичну асоціацію України з ЄС та економічну інтеграцію. Та у мене немає відповіді на питання, коли Україна стане членом ЄС. Згідно з договором ЄС, кожна європейська країна має право подати заявку на членство, і це, звичайно, включає і Україну. Я вважаю, щоб стати ближчою до членства у ЄС Україна має продовжити реформи, а також повністю реалізувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Серед таких реформ є багато важливих для різних галузей. Але найважливіші реформи з чисто політичної точки зору, це ті, завдяки яким Україна зможе переконати в своїй прихильності до європейської інтеграції – це реформи в області права і боротьби з корупцією.

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Загроза безвізу

- Як ви вважаєте, у України можуть забрати безвіз?

- Швеція підтримує режим безвізового режиму, який існує між Європейським Союзом та Україною. Під час обговорення та підготовки цього питання Швеція була країною -учасницею, яка найбільш активно підтримувала безвізовий режим. Тепер, як ви кажете, угода з Європейським Союзом та Україною підлягає періодичному перегляду. І це діалог, який ведеться з Європейською комісією та Україною.

Мені не відомо, що зараз є якесь гостре питання, яке підвищує ризик скасування безвізового візового режиму. Але це, справді питання, яке вам слід поставити Європейській комісії, тому що це їхня відповідальність. Але я не знаю про безпосередні ризики.

Позиція по Росії

- Не так давно, на одному з форумів ви заявили, що Україна в даний час захищає безпеку всіх європейських народів, борючись з військовою агресією РФ. А як Європа може допомогти Україні в цій боротьбі?

- Я думаю, що єднання, що існує з державами – членами ЄС щодо вже запроваджених санкцій, а також сильна співпраця між Європейським Союзом та Сполученими Штатами та іншими державами-партнерами, коли йдеться про санкції, є свідченням непохитності демократичних союзників України проти триваючої російської агресії. Я впевнений, що така єдність зберігатиметься і надалі.

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