"Щиро" – Мецгер з підозрою в руках ще раз вибачився перед журналістами

Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер, якому вранці було вручено повідомлення про підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Схем", ще раз вибачився.
Про це банкір написав на своїй сторінці в Фейсбуці .
Далі по темі
"Я готовий в повному обсязі співпрацювати зі слідством. Глибоко переконаний, що свобода слова – це важлива складова розвитку України. Ще раз хочу принести щирі вибачення перед журналістською спільнотою і особисто перед Кирилом Овсяним та Олександром Мазуром", – написав Мецгер, виклавши також фото своєї підозри.
Не там шукали
Також банкір, який тепер буде очікувати рішення суду, пояснив, чому вдень раніше представники прокуратури не могли знайти його на робочому місці в офісі Укрексімбанку, щоб вручити це повідомлення про підозру.
"Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому і вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали в приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там перебувати після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов'язків", – пояснив Мецгер.
Як розвивалися події
- Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
- За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. До того ж журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
- У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в межах відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
- В Офісі президента теж заявили, що Мецгер має бути відсторонений, і зазначили, що така поведінка топменеджера неприпустима.
- 6 жовтня прокуратура не змогла знайти банкірів, щоб вручити їм підозри. Про це заявила прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець під офісом Укрексімбанку, де журналісти влаштували акцію .