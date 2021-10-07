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"Щиро" – Мецгер з підозрою в руках ще раз вибачився перед журналістами

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 жовтня, 16:10
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Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер показав свою підозру
Відсторонений глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер отримав свою підозру / Колаж "Сьогодні"
Відсторонений глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер отримав свою підозру / Колаж "Сьогодні"

Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер, якому вранці було вручено повідомлення про підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Схем", ще раз вибачився.

Про це банкір написав на своїй сторінці в Фейсбуці .

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"Я готовий в повному обсязі співпрацювати зі слідством. Глибоко переконаний, що свобода слова – це важлива складова розвитку України. Ще раз хочу принести щирі вибачення перед журналістською спільнотою і особисто перед Кирилом Овсяним та Олександром Мазуром", – написав Мецгер, виклавши також фото своєї підозри.

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Не там шукали

Також банкір, який тепер буде очікувати рішення суду, пояснив, чому вдень раніше представники прокуратури не могли знайти його на робочому місці в офісі Укрексімбанку, щоб вручити це повідомлення про підозру.

"Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому і вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали в приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там перебувати після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов'язків", – пояснив Мецгер.

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Як розвивалися події

  • Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
  • За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. До того ж журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
  • У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в межах відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
  • В Офісі президента теж заявили, що Мецгер має бути відсторонений, і зазначили, що така поведінка топменеджера неприпустима.
  • 6 жовтня прокуратура не змогла знайти банкірів, щоб вручити їм підозри. Про це заявила прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець під офісом Укрексімбанку, де журналісти влаштували акцію .

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