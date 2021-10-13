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Посол Швеции: "Проще укрепить имеющиеся институты, чем создавать конкретный закон об олигархах"

Дарья Сметанко Дарья Сметанко корреспондент
13 октября, 20:03
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Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг рассказал, угрожает ли нам потеря безвиза и когда вступим в ЕС
Посол Швеции считает, что Украине необходимо продолжать реформы / Коллаж "Сегодня"
Посол Швеции считает, что Украине необходимо продолжать реформы / Коллаж "Сегодня"

Швеция активно поддерживает безвизовый режим с Украиной, а также считает, что Украине необходимо доработать антикоррупционную систему, укрепить имеющиеся антикоррупционные институты, нежели внедрять закон об олигархах.

Об этом рассказал телеканалу "Украина" посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

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Закон об олигархах

"Очень важно, чтобы Украина завершила реформы в области верховенства права. Также, думаю, стоит доработать антикоррупционную систему. И я думаю, что в Украине есть такие институты, которые заслуживают быть влиятельными, как Антимонопольный комитет. И конечно, мы знаем, что в Раде дискутируют по закону о СМИ. Поэтому, если вы спросите меня, я думаю – проще укрепить уже существующие институты, а не создавать конкретный закон об олигархах. Но, все же важно создать равные условия как для экономики в целом, так и, в частности, в медиа-индустрии. Это Швеция очень поддерживает", – заявил Тобиас Тиберг.

На вопрос, нужно ли учитывать мнение Венецианской комиссии, дипломат ответил: "Закон, как я понимаю, был проголосован. Существует запрос, направили в Венецианскую комиссию, насколько я понял из комментария к закону. Думаю, было бы очень полезно учесть мнение Венецианской комиссии".

Вопрос СМИ

- Существует ли в Швеции списки граждан, которым государство ограничило права на участие в политической жизни или на владение СМИ?

- Ваш вопрос – есть в Швеции список людей, которые не могут владеть медиа? Нет, мне неизвестно.

- Из-за последних событий с избиение журналистов проекта "Радио Свобода" в Украине снова заговорили о проблемах со свободой слова...

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- Насилие против журналистов – чрезвычайно важная проблема. Украина имеет плюрализм в СМИ. В Украине есть свобода СМИ, но насилие против журналистов, к сожалению, явление повторяющееся. И я думаю, последнее событие, к сожалению, еще один пример.

Я рад слышать, что украинская власть расследует это событие, и надеюсь – это даст результат. Но согласен с вами – насилие против журналистов – абсолютно неприемлемо. Я поддерживаю любые шаги, которые предпринимает украинская власть, чтобы решить этот вопрос.

Вступление в ЕС

- 12 октября прошел саммит Украина-ЕС. Как вы считаете, когда Украина может рассчитывать на вступление в ЕС и что нам нужно сделать, чтоб таки стать членом ЕС?

- Швеция поддерживает политическую ассоциацию Украины с ЕС и экономическую интеграцию. И у меня нет ответа на вопрос, когда Украина станет членом ЕС. Согласно договору ЕС, каждая европейская страна имеет право подать заявку на членство, и это, конечно, включает и Украину. Я считаю, чтобы стать ближе к членству в ЕС Украина должна продолжить реформы, а также полностью реализовать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Среди таких реформ есть много важных для различных отраслей. Но важнейшие реформы с чисто политической точки зрения, это те, благодаря которым Украина сможет убедить в своей приверженности к европейской интеграции – это реформы в области права и борьбы с коррупцией.

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Угроза безвизу

- Как вы считаете, у Украины могут забрать безвиз?

- Швеция поддерживает режим безвизового режима, существующий между Европейским Союзом и Украиной. Во время обсуждения и подготовки этого вопроса Швеция была на стороне участников, которые наиболее активно поддерживали безвизовый режим. Теперь, как вы говорите, соглашение с Европейским Союзом и Украиной подлежит периодическому пересмотру. И это диалог, который ведется с Европейской комиссией и Украиной.

Мне известно, что сейчас есть какой-то острый вопрос, который повышает риск отмены безвизового режима. Но это, действительно вопрос, который вам следует поставить Европейской комиссии, потому что это их ответственность. Но я не знаю о непосредственных рисках.

Позиция по России

- Не так давно, на одном из форумов вы заявили, что Украина в настоящее время защищает безопасность всех европейских народов, борясь с военной агрессией РФ. А как Европа может помочь Украине в этой борьбе?

- Я думаю, что единство, которое существует с государствами-членами ЕС относительно уже введенных санкций, а также сильное сотрудничество между Европейским Союзом и Соединенными Штатами и другими государствами-партнерами, когда речь идет о санкциях, свидетельствуют о стойкости демократических союзников Украины против продолжающейся российской агрессии. Я уверен, что такое единство будет сохраняться и в дальнейшем.

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