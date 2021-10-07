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"Искренне" – Мецгер с подозрением в руках еще раз извинился перед журналистами

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 октября, 16:10
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Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер показал свое подозрение
Отстраненный глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер получил свое подозрение / Коллаж "Сегодня"
Отстраненный глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер получил свое подозрение / Коллаж "Сегодня"

Отстранившийся на время расследования глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, которому утром было вручено уведомление о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем", еще раз извинился.

Об этом банкир написал на своей страничке в Фейсбуке.

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"Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием. Глубоко убежден, что свобода слова – это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед Кириллом Овсяным и Александром Мазуром", – написал Мецгер, выложив также фото своего подозрения.

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Не там искали

Также банкир, который теперь будет ожидать решения суда, объяснил, почему днем ранее представители прокуратуры не могли найти его на рабочем месте в офисе Укрэксимбанка, чтобы вручить это уведомление о подозрении.

"Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находиться после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", – объяснил Мецгер.

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Как развивались события

  • Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
  • В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.
  • В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен, и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.
  • 6 октября прокуратура не смогла найти банкиров, чтобы вручить им соответствующее подозрение. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец под офисом Укрэксимбанка, где журналисты устроили акцию.

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