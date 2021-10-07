"Искренне" – Мецгер с подозрением в руках еще раз извинился перед журналистами

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер показал свое подозрение

Отстраненный глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер получил свое подозрение / Коллаж "Сегодня"

Отстранившийся на время расследования глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, которому утром было вручено уведомление о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем", еще раз извинился.

Об этом банкир написал на своей страничке в Фейсбуке.

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"Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием. Глубоко убежден, что свобода слова – это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед Кириллом Овсяным и Александром Мазуром", – написал Мецгер, выложив также фото своего подозрения.

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Не там искали

Также банкир, который теперь будет ожидать решения суда, объяснил, почему днем ранее представители прокуратуры не могли найти его на рабочем месте в офисе Укрэксимбанка, чтобы вручить это уведомление о подозрении.

"Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находиться после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", – объяснил Мецгер.

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