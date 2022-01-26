Порошенко знову йде до ДБР: чому викликали

Порошенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями про держзраду

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Державне бюро розслідувань викликало на 31 січня п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Наступного разу слідчий ДБР чекає Петра Порошенка на 11:00 31 січня 2022 року", – йдеться в повідомленні.

У ДБР повідомили, що Порошенко здав паспорти лише після того, як факт ігнорування рішення суду було висвітлено у ЗМІ.

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Також у відомстві нагадали, що 24 січня Порошенка викликали на 16:00, однак у будівлі він пробув усього 7 хвилин і, не дочекавшись слідчого, поїхав. У ДБР зазначили, що ці факти можуть розцінюватися як неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.

Плутанина з паспортами

24 січня у Бюро повідомили, що п'ятий президент досі не здав паспорти. Згодом адвокат Порошенка спростував звинувачення ДБР і опублікував фото документа, в якому вказано, що документи були здані.

Суд над Порошенком

20 грудня 2021 року Петру Порошенку було повідомлено про підозру у скоєнні державної зради. Йому звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР".

19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд відпустив його під особисте зобов'язання, а ще зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон та не виїжджати за межі Києва та області без дозволу слідчого. Порошенко заявив, що оскаржить рішення суду, оскільки воно заважатиме вести йому політичну діяльність.

21 січня Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу.