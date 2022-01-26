Порошенко снова идет в ГБР: почему вызвали

Порошенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о госизмене

Пятый президент Украины Петр Порошенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное бюро расследований вызвало на 31 января пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко на 11.00 31 января 2022 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ГБР сообщили, что Порошенко сдал паспорта только после того, как факт игнорирования решения суда был освещен в СМИ.

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Также в ведомстве напомнили, что 24 января Порошенко был вызван на 16:00 в Государственное бюро расследований, однако в здании он пробыл всего 7 минут, и не дождавшись следователя уехал. В бюро отметили, что эти факты могут расцениваться как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей.

Путаница с паспортами

24 января в бюро сообщили, что пятый президент до сих не сдал паспорта. Спустя время адвокаты Порошенко опровергли обвинения ГБР, и опубликовали фото документа, в котором указывается, что документы были сданы.

Суд над Порошенко

20 декабря 2021 года Петру Порошенко было сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Ему вменяют организацию преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Суд отпустил его под личное обязательство, обязав сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.

21 января Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.