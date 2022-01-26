Порошенко снова идет в ГБР: почему вызвали

Государственное бюро расследований вызвало на 31 января пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"В следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко на 11.00 31 января 2022 года", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ГБР сообщили, что Порошенко сдал паспорта только после того, как факт игнорирования решения суда был освещен в СМИ.
Также в ведомстве напомнили, что 24 января Порошенко был вызван на 16:00 в Государственное бюро расследований, однако в здании он пробыл всего 7 минут, и не дождавшись следователя уехал. В бюро отметили, что эти факты могут расцениваться как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей.
Далее по теме
Путаница с паспортами
24 января в бюро сообщили, что пятый президент до сих не сдал паспорта. Спустя время адвокаты Порошенко опровергли обвинения ГБР, и опубликовали фото документа, в котором указывается, что документы были сданы.
Суд над Порошенко
- 20 декабря 2021 года Петру Порошенко было сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Ему вменяют организацию преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- 19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Суд отпустил его под личное обязательство, обязав сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.
- 21 января Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.
- На 28 января назначено судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты Порошенко.