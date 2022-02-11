Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів ‼ Норманді в Берліні
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Чому Путін нахамив Зеленському: "Свобода слова Савіка Шустера"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 лютого, 13:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Також політики вирішили розібратися, чи потрібні Україні Мінські угоди

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 11 лютого, о 21:00 експерти обговорять, чому президент РФ Володимир Путін дозволяє собі звертатися до президента України Володимира Зеленського в принизливому тоні? Як ми маємо на це реагувати?

Реклама

На порядку денному також такі питання:

  • Чи потрібні Україні Мінські угоди? Чи можна їх виконувати?
  • Як нам повернути окупований Донбас?
  • У нас зростають ціни на продукти, а українці починають суттєво економити. Як довго це триватиме?
  • 133-й день Михайло Саакашвілі перебуває за ґратами. Чи є надія на визволення?

Серед гостей студії:

  • Гіулі Аласанія – мати Михайла Саакашвілі;
  • Юлія Тимошенко – лідер партії ВО "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2007–2010);
  • Володимир Гройсман – лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019);
  • Юрій Бойко – співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
  • Ірина Геращенко – співголова фракції "Європейська Солідарність";
  • Сергій Рахманін – народний депутат, "Голос", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Олег Тягнибок – лідер партії ВО "Свобода";
  • Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України";
  • Сергій Фурса – заступник директора Dragon Capital;
  • Михайло Кухар – старший економіст Ukraine Economic Outlook;
  • Арсен Дідур – виконавчий директор "Союзу молочних підприємств України" (підключатися з відеозв'язку).

Також до участі в ефірі було запрошено:

Реклама
  • Олег Устенко – радник Президента України з економічних питань;
  • Юлія Свириденко – перший віцепрем'єр-міністр України;
  • Ірина Верещук – віцепрем'єр-міністр України;
  • Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ;
  • Роман Лещенко – міністр аграрної політики України.

Раніше ми повідомляли, що в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ексміністр оборони України Степан Полторак заявив, що Москва не відмовилася від своєї мети – знищити державу Україна .

Також нагадаємо, Савік Шустер уже зробив чотири щеплення від коронавірусу .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Дебіли, повії та "Красная плесень": як Путін і Лавров зробили хамство фірмовим стилем дипломатії Росії (відео) Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Єрмак заявив, що подолав COVID-19 за три дні. Це реально, чи нас знову хтось обдурив? Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 28-31 січня 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Докладніше
Doodle Сьогодні
11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування КМІС, 28 - 31 січня 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

249 295

захворіло за тиждень в Україні

+7%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти