Чому Путін нахамив Зеленському: "Свобода слова Савіка Шустера"

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 11 лютого, о 21:00 експерти обговорять, чому президент РФ Володимир Путін дозволяє собі звертатися до президента України Володимира Зеленського в принизливому тоні? Як ми маємо на це реагувати?
На порядку денному також такі питання:
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- Чи потрібні Україні Мінські угоди? Чи можна їх виконувати?
- Як нам повернути окупований Донбас?
- У нас зростають ціни на продукти, а українці починають суттєво економити. Як довго це триватиме?
- 133-й день Михайло Саакашвілі перебуває за ґратами. Чи є надія на визволення?
Серед гостей студії:
- Гіулі Аласанія – мати Михайла Саакашвілі;
- Юлія Тимошенко – лідер партії ВО "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2007–2010);
- Володимир Гройсман – лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019);
- Юрій Бойко – співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
- Ірина Геращенко – співголова фракції "Європейська Солідарність";
- Сергій Рахманін – народний депутат, "Голос", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
- Олег Тягнибок – лідер партії ВО "Свобода";
- Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України";
- Сергій Фурса – заступник директора Dragon Capital;
- Михайло Кухар – старший економіст Ukraine Economic Outlook;
- Арсен Дідур – виконавчий директор "Союзу молочних підприємств України" (підключатися з відеозв'язку).
Також до участі в ефірі було запрошено:
- Олег Устенко – радник Президента України з економічних питань;
- Юлія Свириденко – перший віцепрем'єр-міністр України;
- Ірина Верещук – віцепрем'єр-міністр України;
- Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ;
- Роман Лещенко – міністр аграрної політики України.
Раніше ми повідомляли, що в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ексміністр оборони України Степан Полторак заявив, що Москва не відмовилася від своєї мети – знищити державу Україна .
Також нагадаємо, Савік Шустер уже зробив чотири щеплення від коронавірусу .