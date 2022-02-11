Почему Путин надерзил Зеленскому: "Свобода слова Савика Шустера"

Также политики решили разобраться, нужны ли Украине Минские соглашения

В прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сегодня, 11 февраля, в 21:00 эксперты обсудят, почему президент РФ Владимир Путин позволяет себе обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в унизительном тоне? Как мы должны на это реагировать?

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В повестке вечера также следующие вопросы:

Нужны ли Украине Минские соглашения? Можно ли их выполнять?

Как нам вернуть оккупированный Донбасс?

У нас растут цены на продукты, а украинцы начинают существенно экономить. Как долго это продлится?

133-й день Михаил Саакашвили находится за решеткой. Есть ли надежда на освобождение?

Среди гостей студии:

Гиули Аласания – мать Михаила Саакашвили;

Юлия Тимошенко – лидер партии ВО "Батькивщина", премьер-министр Украины (2007–2010);

Владимир Гройсман – лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);

Юрий Бойко – сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Ирина Геращенко – сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Сергей Рахманин – народный депутат, "Голос", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Олег Тягнибок – лидер партии ВО "Свобода";

Николай Катеринчук – лидер "Европейской партии Украины";

Сергей Фурса – заместитель директора Dragon Capital;

Михаил Кухар – старший экономист Ukraine Economic Outlook;

Арсен Дидур – исполнительный директор "Союза молочных предприятий Украины" (подключаться по видеосвязи).

Также к участию в эфире были приглашены:

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Олег Устенко – советник Президента Украины по экономическим вопросам;

Юлия Свириденко – первый вице-премьер-министр Украины;

Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины;

Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел;

Роман Лещенко – министр аграрной политики Украины.

Ранее мы сообщали, что в эфире "Свободы слова Савика Шустера" экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Москва не отказалась от своей цели – уничтожить государство Украина.

Также напомним, Савик Шустер уже сделал четыре прививки от коронавируса.