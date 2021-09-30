Засуджений Ніколя Саркозі: "Я піду до кінця!"

Колишній президент Франції випустив заяву з реакцією на рішення суду

Суддя, який дав реальний термін колишньому президенту Франції / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, якого 30 вересня засудили до року домашнього арешту, вирішив оскаржити і цей м'який вирок.

Про це Саркозі повідомив на своій сторінці в Твіттері.

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Заява

"Я подав апеляцію, щоб суд іншої інстанції вирішив спір. І я піду до кінця цим шляхом, який виходить за рамки мого особистого випадку, так як кожен може одного разу зіткнутися з несправедливістю ", – написав Саркозі в Твіттері.

Колишній лідер Франції також зазначив, що "не можна карати двічі за одне і те ж". "Я просто прагну, щоб законодавство здійснювалося стосовно мене так само, як стосовно будь-якого іншого підсудного", – додав екс-президент.

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Суть справи