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Осужденный Николя Саркози: "Я пойду до конца!"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
30 сентября, 23:09
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Бывший президент Франции выпустил заявление с реакцией на решение суда
Судья, который дал реальный срок бывшему президенту Франции / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Судья, который дал реальный срок бывшему президенту Франции / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого 30 сентября приговорили к году домашнего заключения, решил оспорить и этот мягкий приговор.

Об этом Саркози сообщил на своем странице в Твиттере.

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"Я подал апелляцию, чтобы суд другой инстанции решил спор. И я пойду до конца по этому пути, который выходит за рамки моего личного случая, так как каждый может однажды столкнуться с несправедливостью", – написал Саркози в Твиттере.

Бывший лидер Франции также отметил, что "нельзя наказывать дважды за одно и то же". "Я просто добиваюсь, чтобы законодательство осуществлялось в отношении меня так же, как в отношении любого другого подсудимого", – добавил экс-президент.

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Суть дела

  • Суд приговорил бывшего президента страны Николя Саркози к году заключения по обвинению в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2012 года. Как сообщает France 24, срок он должен отбывать под домашним арестом и под контролем электронных средств слежения.
  • В июне уголовный суд Парижа завершил рассмотрение дела о нарушениях при финансировании предвыборной кампании 2012 года экс-президента.
  • Помимо Саркази фигурантами дела являются еще 13 человек.
  • Судебный процесс, прозванный во Франции делом "Бигмалион", касается предвыборной кампании 2012 года, по итогам которого Саркози не смог добиться переизбрания и проиграл выборы Франсуа Олланду.
  • Саркози пытался через Конституционный совет Франции добиться прекращения этого дела, однако в 2019 году этот суд отверг аргумент экс-президента, рассчитывавшего воспользоваться юридическим правилом "non bis in idem", которое предполагает, что нельзя быть наказанным два раза за одно и то же преступление.
  • Речь о том, что бывший глава французского государства полагал, что он уже наказан Конституционным советом в 2013 году, когда его уличили в превышении допустимых расходов (22,5 млн евро, установленных для кампании 2012 года) на более чем 363 тыс. евро, которые он должен был возместить в казну.
  • Но это решение было принято до выяснения весной 2014 года системы оформления с помощью пиар-агентства "Бигмалион" подложных счетов для прикрытия перерасхода на многочисленные агитационные митинги в рамках избирательной кампании Саркози около 20 млн евро. Счета оформлялись на якобы проводимые президентской партией UMP ("Союз за народное движение") мероприятия.

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